Pleno de Sagunto. LP

Sagunto exige la reposición de un vehículo adaptado para extinguir incendios en calles estrechas

La moción recuerda que se retiró a principios de este año

Manuel García

Sagunto

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:55

Comenta

El Ayuntamiento de Sagunto solicita al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia la reposición de un vehículo adaptado para la extinción de incendios en calles especialmente estrechas a la mayor brevedad posible.

La moción fue aprobada en el Pleno ordinario de diciembre de la Corporación Municipal con el objetivo de dotar al Parque de Bomberos de Sagunto de «un recurso material imprescindible para garantizar la respuesta ágil y rápida ante una situación de emergencia».

El PSPV-PSOE fue el grupo municipal que presentó esta moción y su concejal portavoz, Javier Raro, el encargado de defenderla en el salón de plenos del Consistorio. El texto salió adelante por unanimidad.

En la exposición de motivos del documento se especifica que «a comienzos de este año se retiró este vehículo tan necesario» para el Parque de Bomberos de Sagunto por «la singular configuración de muchas de las vías públicas del municipio, especialmente en el núcleo histórico».

Este vehículo contra incendios de tamaño reducido está diseñado para maniobrar en calles angostas, cascos históricos, callejones o zonas peatonales en las que un camión de bomberos convencional no puede acceder. Más allá de sus dimensiones reducidas y su peso ligero, se caracteriza por un alto grado de maniobrabilidad en giros cerrados, un pequeño depósito de agua suficiente para una primera intervención, así como equipos de extinción rápidos con mochilas de espuma, mangueras de alta presión y extintores especiales.

La moción termina justificando esta petición con el siguiente argumento: «Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, consideramos que la atención a esta cuestión se ha vuelto prioritaria y urgente, dado que es solo cuestión de tiempo que tengamos una situación de emergencia que requiera de estos medios».

