Aparcamiento de la estación de tren de Sagunto. M. G.

Renfe reinicia las obras de adecuación y mejora de accesibilidad del aparcamiento de la estación de Sagunto

La inversión es de 563.768,83 euros, un 2,36% de incremento sobre el presupuesto inicial y el parking, con 115 plazas, contará con un nuevo acceso para ayudas externas

Manuel García

Sagunto

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:19

Renfe reinicia las obras de adecuación y mejora de la accesibilidad del aparcamiento de la estación de Sagunto tras la aprobación de una modificación sobre el proyecto inicial que supone una mejora con respecto al mismo. La inversión total aprobada es de 563.768,83 euros, un 2,36% de incremento sobre el presupuesto inicial.

La ampliación de los trabajos con respecto al proyecto inicial supone un cambio en el tipo de cimentación que no se realizará con muro de contención de tierras sino con micropilotes. Además, se realizarán cambios en las instalaciones de alumbrado ya que tras un estudio lumínico, se ha considerado la necesidad de la implementación de luminarias y redistribución de las inicialmente previstas para garantizar un nivel adecuado de iluminación conforme al Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

El parking, que se ubica en las inmediaciones de la estación de tren, contará con un nuevo acceso para ayudas externas, por lo que los autobuses podrán acceder al mismo. Lo conformarán 115 plazas de aparcamiento de las cuales 6 serán para vehículos eléctricos, con la instalación de 3 postes de recarga y la preinstalación de 7 postes más y 5 para Personas con Movilidad Reducida.

