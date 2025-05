La programación cultural del Año Joaquín Rodrigo culmina con la obra de teatro 'Rodrigo, querido maestro' Passió per Sagunt representará esta función escrita por Amparo Vayá en el auditorio Joaquín Rodrigo el viernes 30 y sábado 31 de mayo

M. García Sagunto Miércoles, 28 de mayo 2025, 11:50

La Asociación Cultural Passió per Sagunt escenificará la obra de teatro 'Rodrigo, querido maestro', escrita y dirigida por la dramaturga Amparo Vayá. Con esta representación culmina la programación organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sagunto para celebrar el Año Joaquín Rodrigo (2024-2025).

El auditorio Joaquín Rodrigo acogerá la obra de teatro sobre la vida del compositor universal de origen saguntino el viernes 30 de mayo a las 20:30 horas, así como el sábado 31 a las 20 horas. El acceso será gratuito hasta completar el aforo de la sala, pero las personas interesadas en disfrutar de la obra deben reservar su asiento en servientradas.com.

La concejala de Cultura, Ana María Quesada, ha manifestado que este es el último acto de la programación cultural y educativa del Año Joaquín Rodrigo: «Vamos a disfrutar durante dos días de la representación de la obra de teatro Rodrigo, querido maestro a cargo de Passió per Sagunt. A quienes todavía no la habéis visto os recomiendo no perdérosla porque nos contarán la vida del maestro desde una perspectiva nueva y aprenderemos más sobre su obra musical».

Tal y como se detalla desde Passió per Sagunt, 'Rodrigo, querido maestro' es un recorrido por la apasionante vida de un hombre que luchó contra viento y marea para alcanzar sus sueños: «Es una oportunidad para conocer la vida y obra del saguntino Joaquín Rodrigo, el músico y compositor español más escuchado de todos los tiempos».