Zona en la que se desarrollará la prueba. LP

Lideresas Amazonas, un evento pionero para acercar el triatlón a las mujeres e impulsar el deporte femenino

La Federación Valenciana de Triatlón, en colaboración con el Club Morvedre Triatlón y el Ayuntamiento de Sagunto, organiza esta actividad gratuita este sábado a las 9 horas en el Pantalán

Manuel García

Sagunto

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:33

Este sábado, 6 de septiembre, Puerto de Sagunto se convertirá en epicentro del triatlón femenino con la celebración de un evento único organizado por la Federación Valenciana de Triatlón, en colaboración con el Club Morvedre Triatlón y el Ayuntamiento de Sagunto, en el marco del programa Lideresas Amazonas.

La participación en esta cita, que tendrá lugar de 9 a 12 horas en el Pantalán, un enclave privilegiado para la práctica deportiva, es gratuita y está abierta a todas las mujeres mayores de 18 años, sin importar su nivel deportivo. Las inscripciones deben formalizarse a través de la página web oficial del programa.

«Desde el Ayuntamiento de Sagunto recibimos con una enorme satisfacción esta iniciativa que trae la Federación Valenciana de Triatlón a nuestra ciudad, por lo que supone como reconocimiento del apoyo que prestamos al deporte y la excelencia deportiva que representamos, por el reconocimiento al trabajo que realizan nuestros clubes y, especialmente, por el apoyo que trasladan estas iniciativas al deporte femenino, objetivo que compartimos con la propia Federación y también con el Club Morvedre Triatlón», ha manifestado el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón.

Por su parte, la presidenta y directora técnica de la Federación Valenciana de Triatlón, Vanessa Huesa, ha destacado que «Sagunto y el Club Morvedre Triatlón siempre han sido un referente» en este deporte, «especialmente en la promoción del deporte base y femenino», según ha explicado. «Le debíamos un evento así a este club y a esta ciudad, y no hay mejor lugar que el nuevo pantalán del puerto para celebrarlo», ha agregado.

También se ha pronunciado el presidente saliente y miembro fundador del Club Morvedre Triatlón, Ximo Catalán: «Que reconozcan nuestro trabajo como entidad con eventos de este nivel es increíble. A solo dos semanas del Triatlón Sagunto que ya está batiendo récords de inscripción en su primera edición en la playa de Almardà, que este año será Campeonato Autonómico de Triatlón Olímpico, este evento representa un cierre perfecto de etapa para mí como presidente del club».

Para Catalán se trata de «un evento único» y «una buena oportunidad para que las mujeres puedan engancharse a este maravilloso deporte», así como para «seguir promocionando el deporte femenino, el deporte base» y que la ciudad «sea un referente tanto organizativamente hablando como en este tipo de promoción del deporte».

Lideresas Amazonas es un programa integral diseñado para fomentar el desarrollo de la mujer en el mundo del triatlón, promoviendo la salud, el deporte y el bienestar como pilares fundamentales. En esta edición, el proyecto se renueva e incorpora actividades complementarias como pilates, yoga y talleres de prevención de lesiones deportivas, ampliando así su alcance más allá de las tres disciplinas del triatlón.

Los objetivos del programa son fomentar la salud a través del deporte, crear una comunidad deportiva que tenga el triatlón como eje central, educar en hábitos saludables mediante talleres y charlas, y demostrar que el triatlón es para todas.

Todas las participantes contarán con seguro de accidentes y estarán guiadas por personal cualificado. Además, la actividad estará dirigida por la presidenta y directora técnica de la Federación Valenciana de Triatlón, Vanessa Huesa.

Te puede interesar

