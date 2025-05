Iniciativa Porteña convoca a la ciudadanía a una concentración contra el «basurazo» en Sagunto

Manuel García Sagunto Miércoles, 28 de mayo 2025, 11:20 Comenta Compartir

Iniciativa Porteña ha convocado una concentración «contra la subida de la tasa de basura que fue aprobada en el pleno del pasado mes de octubre con los votos favorables de PSOE e Izquierda Unida. La concentración tendrá lugar el próximo martes 3 de junio a las 19 horas frente a la Tenencia de Alcaldía».

La formación segregacionista ha recordado que ya mostró su desacuerdo en el pasado pleno y durante estos meses ha estudiado la nueva tasa de basura para conocer de primera mano a que se debe este incremento que consideran «un atropello para todos nuestros vecinos y especialmente desproporcionada para la hostelería y los pequeños comercios. Situación agravada cuando desde el Ayuntamiento de Sagunto, desde el PSOE, sacan pecho asegurando que las cuentas están muy saneadas y que en 2024 hubo un superávit de 420.000 euros, con un remanente de tesorería que supera los 2,8 millones de euros. Cómo es posible que con unas cuentas tan saneadas, desde el gobierno municipal quieran atracar el bolsillo de los contribuyentes con 2,7 millones de euros más, nos parece un auténtico despropósito».

Eduardo Márquez, portavoz de IP, señala que, tras estudiar la directiva europea sobre residuos, la transposición de la norma en España y la posterior tasa implementada por los ayuntamientos «queremos dejar claro que esta subida es injustificada, lo que nos obliga a tomar medidas como la convocatoria de una concentración tras las innumerables quejas que nos han llegado a través de las redes sociales o de forma presencial en nuestras redes sociales».

Márquez asegura que la subida de la tasa ha sido generalizada, pero que afectará más a la hostelería y al pequeño comercio: «Encontramos que para los vecinos la subida ha sido de un 114%, elevando la cifra hasta los 111 euros anuales por vivienda algo que consideramos un disparate. En cuanto al pequeño comercio también encontramos una subida desproporcionada pero la hostelería es la gran perjudicada, con subidas que hacen que algunos locales tengan que pagar más de 1.400 o hasta superar la barrera de los 2.000€. Todo ello en función de la actividad que desempeñe el local y de los metros cuadrados del mismo».

Márquez indica que la ley no obliga a subir la tasa: «Lo que indica la ley es que el servicio del coste se debe cubrir y señalan unos costes indirectos desproporcionados para justificar esta subida. Lo que no indican desde el Ayuntamiento de Sagunto es que para el año 2023 y 2024 esos costes ya estaban cubiertos por lo que desde Iniciativa Porteña nos preguntamos porque para el 2025 no». Continua Márquez: «Existen otras fórmulas contables que permiten que esa subida no sea tan elevada y desde Iniciativa Porteña vamos a poner el foco en esa rebaja».

Finaliza Márquez confía en «una gran asistencia a la concentración y reclamar pacíficamente que la subida de la tasa de basuras es absolutamente desproporcionada. Esto no deja de ser un claro ejemplo de la falta de transparencia tanto de PSOE como de Izquierda Unida y a la mala gestión que nos está llevando a una creciente subida de impuestos. Desde Iniciativa Porteña vamos a trabajar para bajar esa tasa de basura diciendo: no al basurazo el próximo 3 de junio».