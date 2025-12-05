IP denuncia las deficiencias en la conexión Puerto-Canet Asegura que ha pasado «de ser tercermundista a convertirse en una trampa para peatones, ciclos y personas con movilidad reducida»

El presidente de Iniciativa Porteña (IP), Mario Cereceda, ha alzado la voz en la mañana de este viernes para denunciar, una vez más, el estado de «absoluto abandono y peligrosidad» que presenta la infraestructura (que ni siquiera es un puente, sino un vado inundable) que conecta El Puerto de Sagunto con Canet d'En Berenguer.

Si bien en 2021 la formación ya calificó esta conexión de «tercermundista», Cereceda asegura que la situación actual ha empeorado drásticamente debido a la inacción de las administraciones competentes. «Han pasado los años y lo único que hemos visto es cómo la desidia se ha comido el mantenimiento básico. Lo que antes era una carretera incómoda, hoy es un riesgo real para la integridad física de los vecinos», ha declarado el dirigente.

Uno de los puntos más críticos señalados por Iniciativa Porteña es el estado de la pasarela peatonal de madera. Tal y como muestran las imágenes facilitadas por el partido, el entarimado presenta lamas rotas, astilladas o directamente inexistentes, dejando agujeros de gran tamaño que suponen un peligro evidente para viandantes, corredores y bicicletas o patinetes.

«No estamos hablando de un desgaste estético, sino de agujeros donde cabe el pie de una persona. La reposición de estas lamas no es ágil; los huecos permanecen abiertos demasiado tiempo o se ponen parches como vallas de plástico que no solucionan el problema estructural de unas lamas podridas y mal mantenidas», explica Cereceda.

Sin embargo, para el presidente de IP, la situación más alarmante es la nula accesibilidad de la zona. Cereceda ha hecho referencia a fotografías recientes donde se observa a una usuaria en silla de ruedas circulando directamente por la calzada, compartiendo carril con los vehículos a motor, debido a la imposibilidad de transitar por las aceras o la pasarela.

«Es indignante ver cómo nuestros vecinos con movilidad reducida se juegan la vida yendo por el asfalto porque las aceras son impracticables, tienen barreras arquitectónicas insalvables como rampas demasiado inclinadas o están en un estado lamentable. La accesibilidad en este tramo brilla por su ausencia, vulnerando los derechos más básicos de la ciudadanía», lamenta Cereceda.

A esto se suma el estado del asfaltado, que presenta grietas y baches que se han agravado con el tiempo, afectando tanto a la seguridad vial de los coches como a la de los ciclistas y usuarios de VMP.

Desde Iniciativa Porteña exigen una actuación inmediata e integral, no «parches temporales». Mario Cereceda concluye: «No nos valen excusas sobre competencias entre ayuntamientos o demarcaciones. Los ciudadanos de El Puerto pagamos nuestros impuestos y merecemos una entrada y salida norte digna y, sobre todo, segura. Instamos al equipo de gobierno a que tome cartas en el asunto de forma urgente antes de que tengamos que lamentar una desgracia mayor».

Ante este escenario de deterioro y colapso, Mario Cereceda ha querido concluir instando a las autoridades locales de ambos municipios a retomar de inmediato la propuesta de construcción de un nuevo puente hacia Canet. Para Iniciativa Porteña, los parches y las reparaciones puntuales ya no son suficientes para absorber el volumen de tráfico y garantizar la seguridad. «Es urgente desempolvar el proyecto de un nuevo puente que ofrezca una conexión moderna, amplia y segura, acorde a la realidad demográfica de ambas poblaciones y que ponga fin de una vez por todas a este cuello de botella histórico», ha sentenciado.