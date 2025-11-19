Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Maria Josep Picó, portavoz de Compromís en Sagunto. LP

Compromís exige la reactivación del Paraje Natural Municipal de Romeu

La portavoz de Sagunto, Maria Josep Picó, lamenta que el equipo de gobierno no haya contestado a la Conselleria de Medio Ambiente «en dos años y medio»

M. G.

Sagunto

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

Compromís per Sagunt exige al equipo de gobierno la reactivación del expediente para declarar la montaña de Romeu Paraje Natural Municipal. La portavoz del partido en el Ayuntamiento de Sagunto, Maria Josep Picó, lamenta que «el equipo de gobierno no haya contestado a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, en dos años y medio» y pide celeridad al equipo de gobierno: «es el momento de reactivar la protección de la montaña de Romeu, el principal pulmón verde de Sagunto».

«En el último pleno se ratificó el cumplimiento, por parte del Ayuntamiento, de una sentencia que le obliga a hacer una nueva delimitación del uso extractivo tolerado en el ámbito de la montaña, definido en el Plan General de Ordenación Urbana del año 1992. Es por este motivo que, una vez cumplido este mandato legal, invitamos el equipo de gobierno a preparar la memoria justificativa, donde son preceptivas -entre otras- una delimitación exacta, las parcelas afectadas y la superficie total del paraje a proteger.», continúa Picó.

Los componentes de Compromís recuerdan el requerimiento hecho por la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori en marzo de 2023, donde se detalla la documentación necesaria para hacer efectiva la declaración del paraje natural municipal. «En estos dos años y medio han sido numerosas las veces que hemos preguntado el equipo de gobierno sobre su intención de continuar con este procedimiento. La última, en el pleno del pasado septiembre, donde el alcalde afirmaba que el expediente continuaba adelante. A raíz de esta respuesta, decidimos preguntar en Les Corts si el Ayuntamiento había contestado el requerimiento en algún momento de estos dos años. La respuesta ha sido negativa. Por lo tanto, el señor Darío Moreno falta a la verdad y demuestra poca transparencia en este procedimiento».

«Creemos que con la ejecución de esta sentencia, ya no quedan más excusas para reactivar la declaración de la montaña de Romeu como paraje natural municipal de Sagunt. Tenemos un compromiso con la preservación de la montaña de Romeu: el principal pulmón verde de la ciudad de Sagunto.», concluye Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal de Compromís por Sagunto.

