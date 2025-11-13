La Cofradía de la Sangre de Sagunto enfría las expectativas de quienes quieren que la mujer ya participe en la Semana Santa de 2026 Aseguran que la junta extraordinaria no tendrá lugar hasta marzo y no creen que fructifique tan rápido esta opción a causa de los trámites y la compleja normativa de la entidad

Manuel García Sagunto Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:52

Fuentes de la Cofradía de la Sangre de Sagunto han descartado prácticamente al 100% que la mujer pueda participar en la edición de 2026 de la Semana Santa, en el caso incluso de que la votación fuera favorable al cambio de los estatutos, a causa de los trámites y del procedimiento que se debe llevar a cabo para poder llevar impulsar todas esas modificaciones.

Tras el reciente anuncio efectuado por el colectivo Semana Santa Inclusiva de que habían recogido algo más de cien firmas, las necesarias para que se convoque la junta extraordinaria en la que cambiar los estatutos y pueda incluirse a personas católicas en lugar de varones, fuentes de la centenaria entidad han querido realizar algunas matizaciones para que la cuestión se entienda y los proponentes sean conscientes de los plazos que se han de cumplir.

El principal obstáculo, han detallado, es que la junta extraordinaria «en cualquier caso no tendrá lugar hasta el próximo mes de marzo, y no porque se trate de este tema en concreto, sino porque es el modo de funcionar a la hora de convocar la junta extraordinaria para esta o para cualquier otra cuestión».

Fuentes de la cofradía han recordado que esta asociación pide que se convoque la junta lo antes posible para que no interfiera en la Semana Santa de este año y se pueda proceder con el cambio lo antes posible pero insistieron en que no es el modo de funcionamiento de la entidad.

Así, reconocen que aunque han llegado al 5% de las firmas de los cofrades, cifrada en 105, para que se convoque una junta extraordinaria, ahora se están analizando las mismas. Pero aún en el caso de que llegasen a esta cifra con 105 firmas correctas y legales, «el procedimiento sería convocar una junta extraordinaria, que se suele convocar a continuación de la junta ordinaria. La junta ordinaria se hace la semana previa a la Semana Santa y la junta extraordinaria se hace justo después. El domingo previo a la Semana Santa se hace la junta ordinaria y justo termina ésta y comienza inmediatamente después la extraordinaria».

De este modo, y aunque se hacen dos actas diferentes, siempre se realizan a la vez. Pero aunque se aprobase la modificación del Estatuto «tal y como ellos quieren, no sería inmediato para nada, incluso a lo mejor hasta ni siquiera afectaría a la Semana Santa de 2027, porque puede aprobarse que se añada eso en el Estatuto, lo que ellos quieren añadir, que es cambiar la palabra varones por personas católicas».

Una vez se hubiera hecho la modificación del texto, han explicado las mismas fuentes «en aras de la máxima claridad, en la siguiente junta ordinaria, es decir, en la junta ordinaria de la Semana Santa de 2027, se debería aprobar el texto modificado de los estatutos que ya tendría vigor para la Semana Santa de 2028».

Han querido realizar estas aclaraciones «porque por mucho que se adelante la junta, no va a dar tiempo a que se modifique el Estatuto, se presente en junta, se apruebe y se aplique para la Semana Santa de 2026 y muy probablemente para la Semana Santa de 2027».

«Nunca se ha hecho una junta extraordinaria en otro día que no sea la junta ordinaria y lo más seguro es que la junta no convoque esta junta extraordinaria otro día porque entonces se está dando una preferencia a un tema más que a otros», han remarcado.

Han querido realizar estas matizaciones porque a través del comunicado del colectivo Semana Santa Inclusiva se da a entender que se podría hacer la modificación y que el año que viene mismo, en la próxima Semana Santa, ya podrían participar mujeres «y eso no es así, porque es una Semana Santa muy compleja, con unos estatutos muy desarrollados, muy complejos, muy antiguos y entonces, modificar los estatutos, aunque se aprueben, se debería estudiar y y afectará a muchas otras cosas de la Semana Santa, que no solo es el hecho de que puedan entrar las mujeres».