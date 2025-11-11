La incorporación de la mujer a la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto se debatirá en una junta extraordinaria El colectivo Semana Santa Inclusiva recoge más de cien firmas para que se realice la convocatoria y alerta de medidas legales si no se lleva a cabo

Un paso más para que las mujeres formen parte de esta asociación centenaria de la capital del Camp de Morvedre. La participación femenina en la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto vuelve al primer plano de la actualidad después de que siga desarrollándose lo que sus promotores consideran junto y normal en pleno siglo XXI: que no haya discriminación de sexo a la hora de formar parte de un colectivo de cualquier tipo.

Para ello, el colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto ha presentado ante la junta directiva de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto más de un centenar de firmas de cofrades con el objetivo de solicitar la convocatoria de una junta general extraordinaria. En ella se propone someter a votación la modificación de los artículos de los estatutos que aún impiden la participación plena de las mujeres en igualdad de condiciones.

Entre los cambios propuestos se encuentra la sustitución del término «varones» por «personas católicas» en los estatutos, así como la supresión del artículo que limita la participación de las mujeres exclusivamente al Viernes Santo y por promesa, una disposición considerada discriminatoria y contraria a los principios de igualdad.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, que avaló el derecho de las mujeres a integrarse en las cofradías y hermandades religiosas en condiciones de igualdad, el colectivo considera que es el momento «de dar una nueva oportunidad a los cofrades para asumir este cambio de forma voluntaria, democrática y coherente con los valores cristianos de respeto y fraternidad».

«Creemos que esta modificación no solo es un acto de justicia, sino también una muestra de compromiso con el futuro y la convivencia dentro de nuestra Semana Santa», ha señalado el colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto.

El colectivo subraya la importancia de convocar la asamblea cuanto antes, de manera que no interfiera con la organización de la próxima Semana Santa. En caso de aprobarse los cambios, ello permitiría a las nuevas cofrades disponer del tiempo necesario para preparar sus vestas y participar en igualdad de condiciones.

Semana Santa Inclusiva de Sagunto recuerda que una negativa a este cambio «podría abocar a un proceso judicial, con el consiguiente coste económico y daño reputacional para la Cofradía, algo que se desea evitar mediante el diálogo, la participación y el consenso».

«Estamos convencidas de que la Cofradía de la Sangre tiene una oportunidad histórica para ser ejemplo de inclusión y de respeto a los derechos de todas las personas creyentes», concluye el comunicado del colectivo.