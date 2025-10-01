Unas 200 personas vuelven a decir 'No al basurazo'

Manuel García Sagunto Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:07 Comenta Compartir

Un nuevo no a lo que han llamado «el basurazo». Iniciativa Porteña ha vuelto a convocar una concentración contra la tasa de basuras aprobada por PSPV e Izquierda Unida. En la concentración que ha tenido lugar a las 19 horas han asistido unas 200 personas y donde también han acudido los concejales de IP, su junta directiva, así como numerosos militantes.

La mencionada concentración se ha leído un manifiesto en contra del basurazo. En Primer lugar, ha tomado la palabra el portavoz de Iniciativa Porteña Eduardo Márquez, que ha leído una proclama contra la nueva tasa de basura que ya se ha comenzado a cobrar: «Es una tasa de basuras, aprobada por PSOE e Izquierda, injusta y desproporcionada mientras las calles están más sucias que nunca, los contenedores están desbordados y los malos olores están presentes en casa esquina».

Además, Márquez ha realizado una crítica contra la actual gestión de la SAG ya que: «Es incapaz de cumplir con lo mínimo y la máxima responsabilidad recae sobre la actual gestión que fue cambiada por el PSOE prometiendo innumerables mejoras que jamás han llegado mientras le van a cobrar 111 euros a la ciudadanía antes que buscar soluciones más justas y eficientes».

Márquez también ha señalado que el actual equipo de gobierno no ha trabajado correctamente la aplicación de la tasa: «Pues han tenido tres años para buscar una solución que generara un menor impacto al bolsillo de todos los vecinos, pero han preferido esperar a última hora para subir al más del doble el impuesto por la recogida de basuras».

Posteriormente ha tomado la palabra el presidente de la Asociación Vecinal de Iniciativa Porteña, Mario Cereceda, señalando que: «Desde Iniciativa Porteña estamos trabajando en alternativas reales para rebajar la tasa de basura y una de las propuestas encima de la mesa es vincular la mencionada tasa al recibo de la basura, de tal forma que se ajuste mejor al consumo real».

Además, Cereceda ha indicado que Iniciativa Porteña seguirá convocando concentraciones: «Y seguiremos peleando para buscar soluciones técnicas para reducir esa tasa de basura. Ahora mismo el basurazo planteado es un ataque directo al bolsillo de nuestros vecinos y vecinas, siendo un claro ejemplo de desconexión de este gobierno con la realidad de El Puerto y con la falta de transparencia que estamos sufriendo».

Márquez hace una valoración positiva de la concentración comentando que: «En un día difícil como el de hoy hemos logrado convocar a 200 personas en la Tenencia de Alcaldía, lo que nos da fuerzas porque estamos convencidos que el famoso basurazo se puede rebajar y lo vamos a conseguir. Esto acaba de empezar y para el año que viene vamos a ver esa tasa de basuras reducida».

Al finalizar la concentración se han podido escuchar proclamas por parte de los asistentes como «no al basurazo» o «más limpieza, menos impuestos».