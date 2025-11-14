Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de la plaza, con la célebre 'tortada' ideada por Javier Goerlich. Fundación Goerlich

Plaza del Ayuntamiento, corazón de Valencia y el espacio más complicado

Un privilegiado enclave, cuyo complicado nacimiento algo tiene que ver con su pintoresca estampa: un irregular espacio, foco de continuas intervenciones y dotado de enorme encanto y extrema importancia

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:37

En el año 2020, la Fundación Goerlich editó una publicación que recogía el parecer de distintas personalidades (políticos en su mayoría, pero también expertos en ... arte, empresarios y miembros de la comunidad científica) sobre la plaza del Ayuntamiento. El volumen se titula 'La plaza', así, a secas: como si no hubiera otra en Valencia... Una denominación que tiene todo el sentido, porque aunque en efecto otras plazas se diseminan por su trama urbana, ninguna tiene el carácter totémico de este espacio que antecede al edificio consistorial, por donde bulle la vida ciudadana cada día del año. La plaza que estalla como toda Valencia en Fallas, cuando prende el ánimo colectivo y adquiere por lo tanto ese estatus singular que justifica que los autores de la publicación la llamen así, recurriendo al artículo determinado, siempre tan preciso. Y tiene también todo el sentido que fuera la entidad que custodia el legado del arquitecto Javier Goerlich la promotora de la publicación: sin la mano del genial artífice de la Valencia moderna tampoco se entendería la fisonomía de una plaza tan querida como compleja.

