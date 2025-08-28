Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sigue atrincherado con un arma un joven en la habitación de su casa en Agost

Los hechos se han iniciado sobre las dos de la madrugada de este miércoles

Jueves, 28 de agosto 2025, 09:24

Una persona se encuentra atrincherada durante horas con un arma en una habitación de su casa en Agost (Alicante), desde la madrugada de este miércoles, según ha confirmado a Europa Press el alcalde de la localidad, Juanjo Castelló.

El primer edil ha detallado que los hechos se han iniciado sobre las dos de la madrugada de este miércoles, momento en el que el padre de esta persona, --un joven de 25 años, según la información publicada--, llamó a la Policía Local, cuyos agentes intentaron hablar con él para que saliera de la habitación.

Posteriormente, se ha activado un dispositivo y hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, negociadores y psicólogos, que continúan hablando con el implicado.

El alcalde ha señalado que en la familia hay cazadores, por eso había armas en el domicilio, y ha asegurado que el implicado no ha amenazado a nadie y tampoco hay heridos. Por el momento, no ha sido necesario desalojar los edificios de la calle del suceso.

