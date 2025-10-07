Rodrigo Molino y Juanlu Parra ganan los concursos al Mejor Tartar de Atún y Steak Tartar en Alicante Gastronómica Este concurso apuesta por generar nuevas generaciones de profesionales, tanto en la cocina como en el trabajo en sala

Rodrigo Molino, del restaurante Ondo by Rodrigo, y Juanlu Parra, de Koiné Bistró, han sido los ganadores del V Concurso al Mejor Tartar de Atún y el V Concurso al Mejor Steak Tartar, que se han celebrado este lunes en la última jornada de la feria Alicante Gastronómica de 2025.

Molino ha logrado el reconocimiento gracias a la preparación que ha realizado. En opinión del jurado, ha elaborado «un bocadito que, al probarlo, sea donde quiera que sea», transporta a la playa. «Ha sido una pieza maravillosa, donde el reto era respetar la fantástica porción de atún en el proceso de elaboración», ha apuntado el cocinero.

Por su parte, en la versión carnívora, el ganador ha sido Juanlu Parra, gerente de Koiné Bistró de Alicante, tras la «difícil votación del jurado», que ha tenido que desempatar entre varios de los participantes. Este restaurante se encuentra en el centro de Alicante y repite como participante en este concurso un año más, según ha resaltado la organización de la feria gastronómica en un comunicado.

V Concurso de Hostelería

Este lunes también se ha resuelto el III Concurso de Hostelería en su versión de sala, que ha recaído en el IES Cap l'Aljub de Santa Pola. Los miembros del equipo ganador han sido Noemí Rodríguez Elster, Izán Catalán y Gonzalo Plaza, acompañados por la tutora María Sánchez Sepulcre.

En esta ocasión, el CIPFP El Canastell de Sant Vicent del Raspeig ganó el premio en la edición de cocina, un premio que se celebró el pasado viernes en la sesión inaugural de la Alicante Gastronómica en Fira Alacant.

«Estos concursos son la apuesta de Alicante Gastronómica por la formación y el impulso por generar nuevas generaciones de profesionales, tanto en la cocina como en el trabajo en sala. El nivel de estos concursos que se vienen celebrando en Alicante Gastronómica confirma la calidad de la formación que se ofrece en los diferentes centros y el futuro nivel de los profesionales», ha sentenciado la organización del evento.

