Programa completo de las Hogueras de Jávea 2025: pasacalles, desfiles, pregón, orquestas...

Mario Lahoz Valencia Jueves, 12 de junio 2025, 02:31 Comenta Compartir

Jávea se prepara para dar la bienvenida un año más a las Hogueras de San Juan. Las peñas y comisiones esperan ansiosas el momento en el que puedan abrir sus casales para dar comienzo a la fiesta. Las calles de Javea se llenan de un ambiente lúdico en el que vecinos y visitantes disfrutan de esta fiesta tan tradicional.

El programa de fiestas aglutina una gran cantidad de actos como desfiles, pasacalles o verbenas, y muchas novedades, entre las que se encuentra la recuperación de algunos eventos tradicionales.

Del 13 al 24 de junio Programa de actos de las Hogueras de San Juan de Jávea

Consulta aquí todas las actividades y eventos que se van a celebrar en Jávea hasta el 24 de junio.

Viernes 13 de junio

14:00h. Apertura oficial de casales de Penyes Santjoaneres

20:00h. Pasacalle de la Corte de Honor, Damas y Reinas.

Itinerario: Pl. Marina Alta - c/Príncipe de Asturias - c/Oms - c/Nou - c/Sant Vicent - c/Sant Joaquím - c/Virgen de la Merced - c/Foguerer - c/Ramón Llidó - c/Tarongers - c/Groc de Sala - c/Ramón Llidó - c/Foguerer - Ronda Sur - c/Arquitecto Urteaga - c/Thiviers - Av. Juan Carlos I - c/Cervantes - Av. Alicante - Ronda Norte - pl. Celestino Pons y Plaza de la Iglesia.

21:30h. Pregón de las fiestas a cargo de las Reinas y Autoridades Municipales.

22:30h. Cena de sobaquillo, en la Plaza de la Constitución. La Comissió de Fogueres ofrecerá la bebida

23:00h. Actuación de la Orquesta Panorama en la Pl. de la Constitución hasta las 04:00 horas.

00:00h. Los quintos, peñas y pueblo en general, acompañados de la charanga, cantarán a las imágenes de San Juan.

Sábado 14 de junio

08:00h. Despertà con cohetes, por las calles del Centro histórico, a cargo de la Quintà 25 aniversario 'L'última Fornà'.

10:00h. Desayuno Barbacoa, ofrecido por la Comissió de Fogueres, en el recinto taurino.

11:30h. Desfile de Quintades, desde el Portal del Clot hasta el recinto taurino, a cargo de las quintades 'Tots per l'aire', 'A Grapats', 'No m'aguante ni de peu' y 'l'Aldarullà'.

12:00H. Concentración de quintades en el recinto taurino de la Av. Palmela, dónde se realizarán juegos populares y acuáticos.

19:00h. Espectáculo Mónaco Party, que combina orquesta con DJ y otras sorpresas, en la Pl. de la constitución.

00:00h. Macrodisco SOS Animation, en la Plaza de la constitución hasta las 05.00 horas.

Domingo 15 de junio

12:00 h. Inauguración del Baret dels Bous, suelta de vacas, toro y novillo de la ganadería «Els Coves» de Pedreguer, en el recinto taurino de la Av. de Palmela, donde tendrán lugar todos los festejos taurinos.

18:00h. Concentración de Penyes Santjoaneres y Comissió de Fogueres en la pl. de la constitución, para recoger a la Quintà 2025 'La Desmadrà' y bajar en pasacalle hasta el recinto taurino acompañados por la charanga.

18:00h. Suelta de carretons para los niños.

19:00h. Entrada de toros y vacas de la ganadería 'La Paloma' de Xaló. A continuación, exhibixión de cinco vacas y dos toros de la ganadería 'Fernando Machancoses' de Cheste.

22:00h. Teatro a cargo del grupo local 'Garum Teatre' bajo la dirección de Imma Sancho, 'L'última de Txékhov', en el Portal del Clot.

23:45h. Entrada de toros y vacas de la ganadería «La Hermandad» de Xàbia. A continuación, exhibición de 5 vacas y 2 toros de la ganadería «La Paloma» de Xaló.

00:30h. Discomóvil 'Fogueres Musicón' con el DJ Javi Mengu, en el recinto taurino hasta las 03:00 horas.

Lunes 16 de junio

18:00h. Entrada de carretones para los niños.

19:00h. Entrada de toros y vacas de la ganadería 'Germans Cali' de Moixent.

19:15h. Primera tarde del Concurso provincial de Ganaderías, dos vacas y un toro por ganadería: La Paloma (Xaló) - Els Coves (Pedreguer) - La Hermandad (Jávea).

21:45h. Entrada de ocho toros de la ganadería 'Els Coves' Pedreguer.

22:00h. Concurso de Paellas, en el recinto taurino de la Av. Palmela. El premio es de 100 euros. A continuación, actuación del grupo Kasparov de Castellón y DJ Toni Bup hasta las 03:00 horas.

Martes 17 de junio

19:00h. Entrada de toros y vacas de la ganadería 'Benavent' de Quatretonda. A continuación, II tarde del Concurso provincial de Ganaderías: Germans Asensi (Orba) - Cristian Soler (Gata de Gorgos) - La Templanza (Calpe).

22:00h. Concierto 'Cançons de Festa' por la Rondalla del Grup Portixol, en el Portal del Clot.

23:45h. Entrada de toros y vacas de la ganadería «La Hermandad» Xàbia. A continuación, exhibición de 5 vacas y 2 toros de la ganadería Hnos. Cali de Moixent.

00:30h. Discomóvil 'Fogueres Musicón' con el DJ Álex Femenía, en el recinto taurino hasta las 03:00 horas.

Miércoles 18 de junio

16:00h. Torneo de Pilota en El Trinquet de Jávea, organizado por las penyes «El Pinyol», «Agárrala Fort» y «D'on no hi ha no se'n pot traure». Habrá servicio de barra.

18:00h. Suelta de carretones y toros hinchables para los niños.

19:00 h. Entrada de toros y vacas de la ganadería «Els Coves» Pedreguer. A continuación, exhibición de 5 vacas y 2 toros de la ganadería «Benavent» Quatretonda.

21:45h. Espectacular entrada 'Pamplonesa' con 6 toros y 6 mansos, a cargo de la ganadería 'La Paloma' de Xaló.

21:30h. Cena de Cabasset en la plaza de la Iglesia.

22:00h. Tributo a ABBA, actuación musical con los éxitos del grupo, en la plaza de la Iglesia.

23:00h. Gran Gymkana, para mayores de 18 años, en el recinto taurino. A continuación, 'Fogueres Musicón' especial pop rock español con el grupo local Batisjaus y DJ María La gavi hasta las 03:00 horas.

Jueves 19 de junio

07:00h. Desmontaje de los cadafales, hasta las 18:00 horas.

11:00h. Cremà de la Foguera del Centre de Día Santa María de Betania, en la palceta del Convent y comienzo de la Cercavila de la Corte de Honor, Damas y Reinas para visitar las calles engalanadas del Centro Histórico. Durante este recorrido se realizará la Cremà de la Foguera del Asil Hermanos Cholbi.

19:30h. Gran Bingo, organizado por la peña 'La Melona, en la plaza de la Iglesia. Habrá servicio de barra.

22:30h. Noche de Conciertos en la plaza de la Constitución. Comenzará con la actuación de Naina, seguida por el grupo Figa Flawas y para cerrar, concierto del grupo Auxili y DJ hasta las 03:00 horas.

00:30h Plantà de la Foguera Central en la plaza de la Constitución y de la Foguera Infantil en el Portal del Clot, con la colaboración de la Quintà 2025 'La Desmadrà', peña 'La Melona' y peña 'Tot d'un glop'.

Viernes 20 de junio

11:00h. Torneo de Futbolín en el Casal Foguerer organizado por la Comissió de Fogueres y la penya 'Quin Gatxull', con música de DJ Álvarez.

18:00h. Cercavila de los festeros para vistar los sectores de Thiviers, Freginal, Port y Arenal, desde el Portal del Clot.

18:30h. Ca l'Avi Comedia. Concurso de chistes con premio para el ganador y monólogos de cómicos invitados en el casal de la peña 'Ca l'avi', c/Cervantes, 5.

22:00h. Dansà popular, en c/Nou, con el Grup de Danses Portitxol.

23:30h. Actuación de la orquesta Montecarlo en la plaza de la constitución hasta las 04:00 horas.

Sábado 21 de junio

10:00h. Desayuno popular para todos los jubilados, en el Centro Social, ofrecido por la Comissió de Fogueres.

14:00h. Paella gigante para todos los vecinos, en el parque Montaner.

19:30h. Ofrenda de Flores a San Juan, en la plaza de la Iglesia, con la confección del tapiz a cargo de la peña 'La Patxorra'.

21:30h. Serenata a las Reinas y las Presidentas, a cargo de la Tuna de Jávea, desde la plaza de la Iglesia.

00:00h. Concierto 'Corazón Oxidado', tributo a Fito y Fitipaldis. A continuación, discomovil hasta las 05:00 horas.

Domingo 22 de junio

10:00h. Parque infantil en la plaza de la Constitución.

11:00h. Actuación del showman Paco Cholbi con el espectáculo 'El Monstre Petorro', en el parqeu Montaner.

12:30 h. A la hora del vermut, concierto de 'Mississipi & Queen' de Bilbao en el parque Montaner.

14:00 h. Macarronada para los niños/as, en el parque Montaner.

20:00 h. Musical para grandes y pequeños «Una Historia Encantada» con la cantante Gisela.

23:30 h. Desfile de penyes, premio a la mejor crítica y mejor disfraz.

00:30 h. Macro Discomóvil Bacarrà ON TOUR, hasta las 04:30 h.

Lunes 23 de junio

10:00 h. Crida a la Festa, con cohetes, por las calles del Centro Histórico, a cargo de la penya «Fadrins, Borratxos i Fins», acompañados por la BATUCAM.

11:30 h. Ofrenda de «Raïms i Bacores» a Sant Joan. Durante la Cercavila tendrá lugar el «Indult del Ninot» de la Foguera Central y de la Foguera Infantil.

18:00 h. Pasacalle de charangas organizado por la penya «Tots Per Terra» (Programa aparte).

19:00 h. Encuentro de charangas, organizado por la penya «Tots Per Terra» (Programa aparte).

20:30 h. Tarde de fuegos infantiles, en la pl. Marina Alta, organizado por la Quintà del 30 aniversario «Cavalleria».

23:30 h. Tradicional «Nit dels Focs de Sant Joan», declarada fiesta de interés turístico local de la Comunidad Valenciana, organizada por la Comissió de Fogueres y con la colaboración de la Quintà 25 aniversario «L'última Fornà». A continuación, Cremà de la Foguera de Trastos Vells en el Raval de Baix, organizado por la penya «El Gerrot».

Seguidamente, espectacular Correfocs «NIT MÀGICA» de Xarxa Teatre, desde el Raval de Baix hasta la pl. de la Constitució. A continuación, PachanGo! hasta las 5:00 h.

Martes 24 de junio

09:30 h. Despertà con cohetes.

10:00 h. Misa a Sant Joan, en la plaza de Xàtiva del sector Freginal. Al finalizar la misa se ofrecerá chocolate con dulces a todos los asistentes.

10:30 h. Pasacalle para recoger a la Cort d'Honor, Dames, Presidentes y Reinas.

12:30 h. Celebración Litúrgica, en honor a SANT JOAN en la Iglesia Parroquial de Sant Bertomeu, con la participación del «Grup Polifònic ARS NOVA» y la orquesta del «Centre Artístic Musical de Xàbia». Al finalizar la misa, espectacular MASCLETÀ, en la pl. de la Constitució. A continuación, Vi d'Honor en el RiuRaud'Arnauda, ofrecido por el Ajuntament de Xàbia.

18:30 h. Concentración de la Quintà 2025 «La Desmadrà» en la pl. de la Constitució.

19:00 h. Pasacalle de la Quintà 2025, bandas de música y xarangues desde la pl. de la Constitució hasta la av. del Pla.

19:30 h. Cabalgata de carrozas. Al terminar, Cremà de la Foguera Infantil en el Portal del Clot.

23:00 h. Actuación de la Orquestra Freedom en la pl. de la Constitució.

00:00 h. Catillo piromusical de fuegos artificiales en la pl. de la Constitució.

Acto seguido, Cremà de la Foguera Central y continuación de la Orquestra Freedom hasta las 3:00 h.