Así están las playas de Calpe, Xàbia, y Benidorm hoy (27 de agosto): previsión del tiempo, bandera y ocupación
Consulta el estado de las costas valencianas en directo
Valencia
Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:35
Las playas de Alicante, reconocidas por su belleza natural y sus aguas cristalinas, son un imán para miles de turistas cada año. Entre los enclaves más visitados en estos meses se encuentran Benidorm, Calpe, Dénia y Xàbia.
Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana, según datos recogidos por la Cruz Roja.
Los usuarios de infoPlayas pueden informarse del tiempo y el estado de las playas en los siguientes links. También encontrarán información práctica sobre las zonas de acceso o la presencia de zonas de aparcamiento o de zonas infantiles, así como sobre el equipamiento con que cuenta la playa (duchas, aseos o restaurantes), la cercanía de un hospital o la posibilidad de hacer nudismo o submarinismo.
