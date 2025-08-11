Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere ahogado un hombre de 88 en una playa de Oropesa
Playa de Levante, en Benidorm. EFE

Así están las playas de Calpe, Xàbia, y Benidorm hoy (11 de agosto): previsión del tiempo, bandera y ocupación

Consulta el estado de las costas valencianas en directo

María Gardó

María Gardó

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:41

Las playas de Alicante, reconocidas por su belleza natural y sus aguas cristalinas, son un imán para miles de turistas cada año. Entre los enclaves más visitados en estos meses se encuentran Benidorm, Calpe, Dénia y Xàbia.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana, según datos recogidos por la Cruz Roja.

Los usuarios de infoPlayas pueden informarse del tiempo y el estado de las playas en los siguientes links. También encontrarán información práctica sobre las zonas de acceso o la presencia de zonas de aparcamiento o de zonas infantiles, así como sobre el equipamiento con que cuenta la playa (duchas, aseos o restaurantes), la cercanía de un hospital o la posibilidad de hacer nudismo o submarinismo.

Playas en Benidorm

Playa de Levante

Playa de Poniente

Cala del Mal Pas

Cala Almadraba

Playas en Dénia

Les Boves, Les Marines

Les Devesses

La Marineta Cassiana

Cala de Aigua Dolç

El Marge Roig

La Almadraba de Dénia

Les Marines

Les Rotes

L'Estanyo

Molinos y Palmeras

Punta del Raset

Racó de la Alberca

Sorts de Mar

Playas en Xàbia

El Arenal de Jávea

Cala la Granadella

Benissero

La Barraca

La Grava

Cala de la Barra

Cap Marti

Pope

Primera y Segunda Caletas

Segundo Montañar

Playas en Calpe

Playa Arenal-Bol

Playa Cantal Roig

Playa Levante

Cala Calalga

Cala de les Bassetes

Cala del Mallorquí

Cala del Penyal

Cala El Collao

Cala El Racó

Cala Gasparet

Cala La Manzanera

Cala Les Urques

Playa Morelló

Puerto Blanco

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  2. 2 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  3. 3

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  4. 4

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  5. 5 Una brillante bola de fuego cruza el cielo de Valencia a miles de kilómetros por hora
  6. 6

    El Valencia busca ahora un nueve rematador que compita con Hugo Duro
  7. 7 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  8. 8 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  9. 9

    La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada
  10. 10

    El plan para apartar a Ninet por no tener título prevé amortizar otras dos plazas en el MuVIM

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así están las playas de Calpe, Xàbia, y Benidorm hoy (11 de agosto): previsión del tiempo, bandera y ocupación

Así están las playas de Calpe, Xàbia, y Benidorm hoy (11 de agosto): previsión del tiempo, bandera y ocupación