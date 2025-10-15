Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer fallece y un hombre resulta herido en un accidente de tráfico en Santa Pola

El varón es asistido por politraumatismo y trasladado en la ambulancia del SAMU al Hospital General de Elche

R. González

Santa Pola

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:58

Comenta

La carretera N-332 a su paso por el término municipal de Santa Pola fue escenario ayer martes por la tarde de un accidente de tráfico con trágicas consecuencias. Una mujer ,de 72 años de edad, perdió la vida y un hombre, de 64, resultó herido en este siniestro en el que se vieron implicados dos vehículos, según han señalado fuentes sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), tras recibir el aviso del accidente, movilizó una unidad del SAMU, un helicóptero medicalizado y una ambulancia de Soporte Vital Básico. Todos estos efectivos se dirigieron de inmediato al lugar del siniestro.

A su llegada, los servicios médicos del SAMU le practicaron la reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de soporte vital avanzado a la septuagenaria. Por desgracia, no hubo respuesta y confirmaron el fallecimiento de la mujer.

Los efectivos sanitarios también prestaron asistencia al varón. El hombre, que presentaba politraumatismo, fue trasladado en la ambulancia del SAMU al Hospital General de Elche.

