Un joven de 23 años muere en un accidente de tráfico en la N-332 en Pedreguer

Otras dos personas resultan heridas en el siniestro y son trasladadas al Hospital de Dénia

Alicante

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:33

Un joven de 23 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-332 a su paso por el municipio de Pedreguer. Además, otras dos personas de 28 y 35 años han sido asistidas por crisis de ansiedad y politraumatismo, según han informado fuentes sanitarias. El siniestro tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso del siniestro sobre las 04.00 horas y movilizó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y otra del Soporte Vital Básico (SVB).

Asimismo, según el organismo sanitario, los otros dos atendidos tras este accidente fueron trasladados en sendas ambulancias al Hospital de Dénia.

