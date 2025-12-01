Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante que han participado en la búsqueda. CPBA

Investigan el hallazgo del cadáver de un hombre en el río Segura a su paso por Orihuela

Fuentes policiales indican que aparentemente el fallecido no presentaba signos de violencia

EUROPA PRESS

Alicante

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:26

Comenta

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo del cadáver de un hombre, pendiente de identificar, en el río Segura a su paso por el municipio alicantino de Orihuela. Aparentemente, el fallecido no presenta signos de violencia, según fuentes policiales.

El cuerpo sin vida del varón se ha encontrado este lunes, se ha activado el protocolo correspondiente ante hechos de este tipo y se está a la espera del levantamiento del cadáver. Además, de acuerdo con las mismas fuentes, Policía Judicial y Científica trabajan en averiguar la identidad del fallecido.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) ha explicado que varios de sus profesionales se han movilizado por el aviso del hallazgo de un cuerpo inerte en el río Segura. Así, con material de rescate subacuático, han iniciado una búsqueda por el río hasta dar con el cadáver, que posteriormente han rescatado y que ha quedado en custodia de la Policía Judicial.

En concreto, ha recibido el aviso sobre las 08.48 horas y en esta intervención ha utilizado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP), un furgón de salvamentos varios (FSV) y un furgón de transporte personal (FTP) con un sargento, un cabo y ocho bomberos del parque de Orihuela.

