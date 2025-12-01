Herido un hombre en el atropello de un patinete en Alicante El accidente ha ocurrido a las 00.30 horas de la madrugada del domingo

EUROPA PRESS Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:33 Comenta Compartir

El atropello de un patinete en la avenida Novelda de Alicante se ha saldado en la madrugada de este domingo con un hombre de 27 años herido y trasladado a un centro hospitalario, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente ha ocurrido a las 00.30 horas de la madrugada y hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU y una unidad SVB.

El equipo médico del SAMU ha asistido a un hombre de 27 años por traumatismo craneoencefálico. Tras estabilizarle, ha sido trasladado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante en la ambulancia de soporte vital avanzado.

Temas

Hospital General de Alicante