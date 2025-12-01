Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Pleno del Ayuntamiento de Valencia
Ambulancia del SAMU. Tino Calvo

Herido un hombre en el atropello de un patinete en Alicante

El accidente ha ocurrido a las 00.30 horas de la madrugada del domingo

EUROPA PRESS

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:33

Comenta

El atropello de un patinete en la avenida Novelda de Alicante se ha saldado en la madrugada de este domingo con un hombre de 27 años herido y trasladado a un centro hospitalario, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente ha ocurrido a las 00.30 horas de la madrugada y hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU y una unidad SVB.

El equipo médico del SAMU ha asistido a un hombre de 27 años por traumatismo craneoencefálico. Tras estabilizarle, ha sido trasladado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante en la ambulancia de soporte vital avanzado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pere Navarro, director general de la DGT, avisa a los conductores ante las críticas a la baliza V16: «No nos equivoquemos»
  2. 2 El milagro del niño rescatado en aguas de Oliva: estaba ya a medio kilómetro de la costa
  3. 3 Encuentran al niño de 12 años desaparecido durante una acampada en el monte en Navarrés
  4. 4 El niño rescatado en la playa de Oliva, ingresado en La Fe con una hipotermia grave
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6 El municipio de Valencia de menos de 700 habitantes que se incorpora a la lista de los pueblos más bonitos de España
  7. 7 La nieve ya cubre la Comunitat: los municipios donde más frío ha hecho este domingo
  8. 8

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  9. 9

    Un carril bici de 2,8 km unirá la Marina Norte y Sur y tendrá zona de running
  10. 10

    Expresidentes y compañeros del PP dan el último adiós a José Luis Olivas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Herido un hombre en el atropello de un patinete en Alicante

Herido un hombre en el atropello de un patinete en Alicante