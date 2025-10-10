Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer pasea a su perro durante el apagón. MIGUEL RIOPA / AFP

Iberdrola anuncia cortes de luz en Alicante y otros 20 municipios de la provincia durante esta semana (del 11 al 17 de octubre)

Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:28

Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Alicante y otros municipios de la provincia, que se realizarán entre el 11 y 17 de octubre. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Alicante y municipios como Alcoy, Aspe, Elche, Benissa, Calpe, Concentaina, Elda, La Nucia, Orihuela, Pego, Petrer, Santa Pola, Torrevieja y Villena, entre otros.

Estas son las calles de Alicante que se verán afectadas por los cortes de luz:

Alicante: Martes 14 de agosto, de 08.30 a 09.00 horas

Av. Aguilera: 45

Cl Capitán Dema: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16

Cl Carratalá: 42

Cl Los Doscientos: 5, 7, 9

Alicante: Martes 14 de agosto, de 16.30 a 17.00 horas

Av. Aguilera: 45

Cl Capitán Dema: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16

Cl Carratalá: 42

Cl Los Doscientos: 5, 7, 9

Alicante: Miércoles 15 de agosto, de 08.30 a 09.00 horas

Cl Antonio Martin Trenco: 8, 10, 12, 14 PR, 14

Cl Ceuta: 4, 6, 8, 10, 15, 18, 22, 24

Cl Córdoba: 5, 9, 10, 11, 14

Cl Maestro Latorre: 2, 8 PR, 12

Cl Murcia: 1, 3

Alicante: Miércoles 15 de agosto, de 16.30 a 17.00 horas

Cl Antonio Martin Trenco: 8, 10, 12, 14 PR, 14

Cl Ceuta: 4, 6, 8, 10, 15, 18, 22, 24

Cl Córdoba: 5, 9, 10, 11, 14

Cl Maestro Latorre: 2, 8 PR, 12

Cl Murcia: 1, 3

Alicante: Jueves 16 de agosto, de 08.00 a 10.00 horas

Cl Catedrático Lafuente Vidal: 1 26

Cl México: 27

Alicante: Jueves 16 de agosto, de 08.30 a 14.00 horas

Av. Novelda: 194, 241 BI

Cl Baronía De Polop: 23, 25 1, 27

Cl Del Clot: 1, 3

Cl Economista German Bernacer: 23

Cl Francisco Martinez Morella: 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36

Cl Ortega Y Gasset: 13

Cl Pintor Parrilla: 24

Cl Pintor Peyret: 5 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 28, 38

Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

Consulta aquí todos los cortes de luz en Alicante capital y otros municipios:

Pincha aquí si no puedes leer correctamente el PD

Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.

