Iberdrola anuncia cortes de luz en Alicante y otros 14 municipios de la provincia durante esta semana (del 30 de agosto al 5 de septiembre) Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

Una mujer pasea a su perro durante el apagón.

Jueves, 28 de agosto 2025

Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Alicante y otros municipios de la provincia, que se realizarán del 30 de agosto al 5 de septiembre. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Alicante y municipios como Altea, Calp, Finestrat, Novelda, Pedreguer, Petrer, Villajoyosa y Xixona, entre otros.

Estas son las calles de Alicante que se verán afectadas por los cortes de luz:

Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

Consulta aquí todos los cortes de luz en Alicante capital y otros municipios:

Alicante: Jueves 4 de septiembre, de 08.00 a 14.00 horas

Av Alcalde Lorenzo Carbonell: 47 A, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 57

Cl Vicente Chavarri: 37

