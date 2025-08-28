Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 23 municipios de la provincia para esta semana (del 30 de agosto al 5 de septiembre)
Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones
Valencia
Jueves, 28 de agosto 2025, 10:34
En época estival, los cortes de luz resultan especialmente molestos. Quedarse sin nevera y aire acondicionado es una situación que preocupa a la población. Para esta semana (del 30 de agosto al 5 de septiembre), Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Valencia y en otros 23 municipios de la provincia. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.
De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Alaquàs, Abal, Algemesí, Benetussser, Beniparrell, Buñol, Carcaixent, Catarroja, Jalance, Paiporta y Massanassa, entre otros.
Cortes de calles en la ciudad de Valencia por calles y fechas.
Valencia: Lunes 1 de septiembre, de 08.15 a 10.00 horas
Cl Doctor Lluch: 257, 269
Cl En Vicent Guillot (Bola): 21
Cl Reina: 264, 276
Valencia: Lunes 1 de septiembre, de 11.00 a 12.45 horas
Cl Antonio Juan: 32
Cl Felipe De Gauna: 13
Cl Francisco Eximenis: 50, 65, 67, 69, 81, 87, 89, 93
Cl Lluis Despuig: 37, 45 1, 51
Cl Pintor Ferrandis: 8
Cl Vicente Ballester: 17, 23
Valencia: Martes 2 de septiembre, de 08.15 a 10.00 horas
Av Puerto: 58
Cl Rodrigo De Osona: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Valencia: Martes 2 de septiembre, de 09.30 a 09.45 horas
Cl Artes Graficas: 2, 4, 6, 8, 10 PR, 10, 11
Cl Doctor Moliner: 3, 5, 7, 9, 11
Valencia: Martes 2 de septiembre, de 12.00 a 13.45 horas
Cl Vicente Brull: 36, 38, 40, 45
Pz Calabuig: 2
Valencia: Martes 2 de septiembre, de 17.45 a 18.00 horas
Cl Artes Graficas: 2, 4, 6, 8, 10 PR, 10, 11
Cl Doctor Moliner: 3, 5, 7, 9, 11
Valencia: Miércoles 3 de septiembre, de 08.00 a 08.15 horas
Cl Norte: 12, 14, 16
Cl San Jacinto: 10, 14, 16
Valencia: Miércoles 3 de septiembre, de 13.45 a 14.00 horas
Cl Norte: 12, 14, 16
Cl San Jacinto: 10, 14, 16
Valencia: Jueves 4 de septiembre, de 08.15 a 10.00 horas
Cl Clariano: 6
Cl Gorgos: 25
Valencia: Viernes 5 de septiembre, de 08.30 a 10.30 horas
Cl Jose Pastor Moreno: 3 PR, 3
Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».
Consulta aquí todos los cortes de luz en Valencia capital y otros municipios:
Pincha aquí si no puedes ver correctamente el PDF
Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.
