Una mujer se alumbra con una vela. JL Bort

Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 23 municipios de la provincia para esta semana (del 30 de agosto al 5 de septiembre)

Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:34

En época estival, los cortes de luz resultan especialmente molestos. Quedarse sin nevera y aire acondicionado es una situación que preocupa a la población. Para esta semana (del 30 de agosto al 5 de septiembre), Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Valencia y en otros 23 municipios de la provincia. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Alaquàs, Abal, Algemesí, Benetussser, Beniparrell, Buñol, Carcaixent, Catarroja, Jalance, Paiporta y Massanassa, entre otros.

Cortes de calles en la ciudad de Valencia por calles y fechas.

Valencia: Lunes 1 de septiembre, de 08.15 a 10.00 horas

Cl Doctor Lluch: 257, 269

Cl En Vicent Guillot (Bola): 21

Cl Reina: 264, 276

Valencia: Lunes 1 de septiembre, de 11.00 a 12.45 horas

Cl Antonio Juan: 32

Cl Felipe De Gauna: 13

Cl Francisco Eximenis: 50, 65, 67, 69, 81, 87, 89, 93

Cl Lluis Despuig: 37, 45 1, 51

Cl Pintor Ferrandis: 8

Cl Vicente Ballester: 17, 23

Valencia: Martes 2 de septiembre, de 08.15 a 10.00 horas

Av Puerto: 58

Cl Rodrigo De Osona: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Valencia: Martes 2 de septiembre, de 09.30 a 09.45 horas

Cl Artes Graficas: 2, 4, 6, 8, 10 PR, 10, 11

Cl Doctor Moliner: 3, 5, 7, 9, 11

Valencia: Martes 2 de septiembre, de 12.00 a 13.45 horas

Cl Vicente Brull: 36, 38, 40, 45

Pz Calabuig: 2

Valencia: Martes 2 de septiembre, de 17.45 a 18.00 horas

Cl Artes Graficas: 2, 4, 6, 8, 10 PR, 10, 11

Cl Doctor Moliner: 3, 5, 7, 9, 11

Valencia: Miércoles 3 de septiembre, de 08.00 a 08.15 horas

Cl Norte: 12, 14, 16

Cl San Jacinto: 10, 14, 16

Valencia: Miércoles 3 de septiembre, de 13.45 a 14.00 horas

Cl Norte: 12, 14, 16

Cl San Jacinto: 10, 14, 16

Valencia: Jueves 4 de septiembre, de 08.15 a 10.00 horas

Cl Clariano: 6

Cl Gorgos: 25

Valencia: Viernes 5 de septiembre, de 08.30 a 10.30 horas

Cl Jose Pastor Moreno: 3 PR, 3

Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

Consulta aquí todos los cortes de luz en Valencia capital y otros municipios:

Pincha aquí si no puedes ver correctamente el PDF

Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.

