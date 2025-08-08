Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
Una mujer se alumbra con una vela. JL Bort

Iberdrola anuncia cortes de luz en Alicante y otros 9 municipios de la provincia durante esta semana (del 9 al 15 de agosto)

Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:44

Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Alicante y otros municipios de la provincia, que se realizarán entre el 9 y el 15 de agosto. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Alicante y municipios como Altea, Calp, Finestrat, Novelda, Pedreguer, Petrer, Villajoyosa y Xixona, entre otros.

Estas son las calles de Alicante que se verán afectadas por los cortes de luz:

Alicante: Miércoles 13 de agosto, de 08.00 a 10.00 horas

Cl Montero Rios: 9, 13

Alicante: Miércoles 13 de agosto, de 10.00 a 12.00 horas

Av Aguilera: 6, 12, 14, 16

Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

Consulta aquí todos los cortes de luz en Alicante capital y otros municipios:

Pincha aquí si no puedes ver el PDF correctamente

Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.

