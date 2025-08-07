Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 18 municipios de la provincia para esta semana (del 9 al 15 de agosto)
Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones
Valencia
Jueves, 7 de agosto 2025, 12:31
El plena canícula, los cortes de luz preocupan más a la población que puede verse privada de nevera y aire acondicionado. Para esta semana (del 9 al 15 de agosto), Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Valencia y en otros 18 municipios de la provincia. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.
De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Chelva, Chiva, Godella, Manises, Mislata, Ontinyent, Paiporta, Paterna y Picanya, entre otros.
Cortes de calles en la ciudad de Valencia por calles y fechas.
Valencia: Martes 12 de agosto, de 08.00 a 08.15 horas
Cl Aladrers: 10
Cl Guillem De Castro: 96
Cl Pintor Zariñena: 7, 9
Cl Quart: 49, 51, 53
Cl Virgen De La Misericordia: 4
Pz Santa Ursula: 3
Valencia: Martes 12 de agosto, de 08.15 a 10.00 horas
Av Puerto: 86
Cl Islas Canarias: 43
Cl Jose Faus: 1
Valencia: Martes 12 de agosto, de 10.45 a 12.30 horas
Av Puerto: 78 PR, 84, 88
Valencia: Martes 12 de agosto, de 14.45 a 15.00 horas
Cl Aladrers: 10
Cl Guillem De Castro: 96
Cl Pintor Zariñena: 7, 9
Cl Quart: 49, 51, 53
Cl Virgen De La Misericordia: 4
Pz Santa Ursula: 3
Valencia: Miércoles 13 de agosto, de 08.30 a 09.00 horas
Cl Jose Pastor Moreno: 3 PR, 3
Valencia: Miércoles 13 de agosto, de 16.00 a 16.30 horas
Cl Jose Pastor Moreno: 3 PR, 3
Valencia: Jueves 14 de agosto, de 08.30 a 10.30 horas
Cl Jose Pastor Moreno: 3 PR, 3
Iberdrola avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».
Consulta aquí todos los cortes de luz en Valencia capital y otros municipios:
Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.
