Un hackathon en el Parque Científico de Alicante para «resolver desafíos de la NASA» Este será el segundo año consecutivo que se celebre en San Vicente del Raspeig, gracias a la organización de las asociaciones Multitec y El Nexo y a la colaboración de la UA

R. D. Alicante Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:10 Comenta Compartir

El Parque Científico de Alicante de la UA se convertirá los próximos días 3, 4 y 5 de octubre en la sede del principal hackathon del mundo en ciencia y exploración espacial, al acoger el NASA Space Apps Challenge 2025. Se trata de un evento global que conecta a miles de personas en todo el planeta con el objetivo de «dar respuesta a desafíos planteados por la NASA», según ha indicado en un comunicado la Universidad de Alicante.

Este será el segundo año consecutivo que se celebre en San Vicente del Raspeig, gracias a la organización de las asociaciones Multitec y El Nexo y a la colaboración de la universidad a través del Centro de Empleo del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, la Escuela Politécnica Superior y el Parque Científico de Alicante, que ha logrado involucrar a distintas empresas de su ecosistema. Se trata las empresas LynxView y Advanced Business Digitalization (ABD) que participarán como mentoras y apoyarán a los equipos durante el desarrollo de sus proyectos. Su implicación refuerza el vínculo entre universidad, empresa y talento joven, y demuestra el compromiso del Parque Científico con el impulso de iniciativas de alto valor tecnológico y social.

Desde la organización consideran que se trata de una oportunidad única para el alumnado de la UA, de cualquier titulación, que puede participar en su propio campus de una experiencia única de innovación y colaboración global. Según han remarcado, no es necesario tener experiencia previa. El hackathon está diseñado para que tanto perfiles técnicos como creativos puedan aportar valor. Ingenieros, programadores, diseñadores, comunicadores, artistas o cualquier estudiante curioso encontrará en este evento un entorno ideal para aprender, crear y conectar con otras personas con inquietudes similares.

Participar es gratuito, y durante todo el fin de semana los equipos contarán con el apoyo de mentores y especialistas que les guiarán en el desarrollo de sus propuestas. Los equipos trabajarán sobre retos planteados directamente por la NASA y podrán optar a pasar a la fase global del certamen, con la posibilidad de ser seleccionados para la ceremonia final en instalaciones de la NASA.

Aprender, innovar y hacer contactos

Además del trabajo en equipo, el evento incluirá charlas, talleres prácticos, actividades de networking y momentos lúdicos que enriquecerán la experiencia. Se trata de una oportunidad extraordinaria para desarrollar habilidades prácticas, explorar nuevas áreas de conocimiento y acercarse a sectores como el aeroespacial, tecnológico, medioambiental o educativo.

NASA Space Apps San Vicente es un ejemplo de colaboración entre universidad, asociaciones juveniles y tejido innovador. Multitec, una asociación universitaria que promueve la participación en retos tecnológicos, y El Nexo, una asociación local que fomenta la iniciativa juvenil, lideran la organización del evento, con el respaldo institucional de la UA y el Parque Científico. La sede alicantina busca convertirse en un punto de encuentro del talento joven con la ciencia y la innovación, facilitando una experiencia real de trabajo en equipo, creatividad y compromiso con los grandes desafíos de nuestro tiempo.