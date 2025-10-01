Más de 60 expositores participarán en Caravaning Alicante 2026 La feria persigue «consolidar su papel como gran escaparate del turismo itinerante» en esta zona

Caravaning Alicante reunirá a más de 60 expositores en 2026. Este miércoles se ha presentado en Fira Alacant el cartel oficial de su 33 edición. Los organizadores prevén que la convocatoria vuelva a reunir a público aficionado en caravanas y a los principales actores del sector durante dos fines de semana consecutivos, del 6 al 8 y del 13 al 15 de febrero.

La feria persigue «consolidar su papel como gran escaparate del turismo itinerante» en esta zona. Allí se mostrarán «novedades en vehículos nuevos y de ocasión, opciones de alquiler, recambios, accesorios y soluciones energéticas para disfrutar de la vida nómada con total libertad». Además, el certamen volverá a ofrecer un entorno familiar y de ocio con zonas de descanso, restauración y propuestas para planificar rutas y escapadas, según ha informado Fira Alacant a través de un comunicado.

Como «guiño» a la innovación y a la historia del sector, el cartel presentado incorpora un Adria Camper en edición especial del 60 aniversario, «una pieza icónica que simboliza la evolución del 'caravaning', la mejora constante en diseño y eficiencia y el crecimiento de una comunidad cada vez más amplia y exigente».

Durante el acto, las autoridades han destacado el «peso» de Caravaning Alicante para el recinto ferial y el tejido empresarial de la provincia. Así, el director general de Fira Alacant, Alejandro Morant, ha subrayado la «relevancia» del certamen. «Le tenemos un cariño especial y hemos visto cómo ha ido creciendo en los últimos años» ha recalcado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, se ha referido al «esfuerzo organizativo que hay detrás de cada edición». Además, ha querido poner en valor «el gran trabajo que supone organizar esta feria y reconocer de manera especial la dedicación de don José Cruz».

Finalmente, el gerente del certamen, José Cruz, ha expresado su «confianza» en el «éxito» de la convocatoria. Según ha comentado, «cada vez más gente se interesa por el mundo del 'caravaning' y confiamos en que esta edición será un nuevo éxito de participación».

Fira Alacant ha concluido que, «consolidado como punto de encuentro imprescindible para los amantes de la vida sobre ruedas, Caravaning Alicante 2026 promete ser una edición marcada por la innovación, la sostenibilidad y la inspiración para quienes buscan viajar con libertad».