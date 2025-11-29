Detenidas tres personas por estafar 45.000 euros a una empresa con la compra de dos vehículos Uno de los arrestados era el anterior administrador de la empresa que utilizó su condición para articular la trama que dio origen a la estafa

La Policía Nacional ha detenido a tres personas, de entre 55 y 69 años, en Elche como presuntas responsables de los delitos de estafa, falsedad documental, receptación y pertenencia a organización criminal al haber estafado a una empresa ilicitana 45.000 euros mediante la compra de dos vehículos que posteriormenet fueron transfiriendo a otras empresas por precios bastante inferiores a su coste inicial, obteniendo un beneficio global de 36.000 euros.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional por un empresario en calidad de administrador único de una empresa ilicitana, que manifestó que, el anterior administrador y ex socio de la empresa, había utilizado tal condición para extraer 45.000 euros de la cuenta de la empresa con la que compró dos vehículos.

En este sentido, los agentes de la Policia Judicial de la Comisaría de Elche iniciaron una investigación en aras de esclarecer los hechos, averiguando en un primer momento que, tales vehículos, habían sido nuevamente transferidos a otra empresa en cuestión de un mes, por precios notablemente inferiores a los de su compra, lo que daba claras muestras a los investigadores de que se estaba ante una trama orquestada entre diferentes autores.

Posteriormente, los vehículos fueron transferidos por una segunda vez a otros titulares -una empresa y un particular- siendo uno de ellos vendido, tras su compra dos meses antes, por un valor de 955 euros, cuando en realidad se había pagado inicialmente por un precio de 26.620 euros.

Por lo que respecta a los compradores, los agentes hallaron claros indicios de que había alguna relación entre éstos y el denunciado, puesto que los precios y modo de pago daban claros síntomas de ello, por lo que, tras identificar a otras dos personas implicadas, fueron todos detenidos como presuntos responsables de los delitos que les atañía a cada uno; estafa, falsedad documental y grupo criminal, en el caso del ex socio del denunciante, y receptación y grupo criminal para los otros dos detenidos.