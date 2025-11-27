La Policía Nacional detiene a un hombre en Alicante por robar 5.800 euros a una mujer al salir de un salón de juegos

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años acusado de robar 5.800 euros a una mujer al salir de un salón ... de juegos del centro de Alicante tras presuntamente agredirla para quedarse con su bolso y todas sus pertenencias, el teléfono, su cartera y dinero.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 24 de noviembre y los agentes realizaron una persecución a pie que culminó con la localización y detención del presunto autor. La víctima presentaba lesiones en la nariz, según ha explicado el cuerpo policial a través de un comunicado.

Un indicativo de Seguridad Ciudadana fue comisionado por la Sala CIMACC-091 al lugar de los hechos donde presuntamente un varón perseguía a una mujer. En el lugar, los agentes la localizaron con lesiones y ella les indicó la dirección de huida del presunto ladrón. Los funcionarios recabaron todos los datos necesarios y comunicaron la información al resto de indicativos.

Al parecer, cuando la mujer se disponía a salir del salón de juegos cercano al centro de Alicante y se dirigía a un hotel, el presunto autor inició una conversación con ella. Posteriormente, le pidió un cigarro mientras caminaba a su lado y, al sacarlo del bolso, se le cayó un billete de 50 euros.

Tras caminar unos metros más, de manera sorpresiva, el hombre presuntamente la agredió para robarle el bolso con todas sus pertenencias, el teléfono, su cartera y dinero. Así, se estableció un cerco de cierre sobre el lugar de los hechos, controlando todas las posibles vías de huida y el acusado fue localizado a escasos minutos mientras intentaba huir a la carrera. Se inició una persecución a pie detrás de él y por el camino iba perdiendo parte del botín y dejando billetes.

Finalmente, los agentes alcanzaron al presunto autor, al que localizaron con billetes en los bolsillos y con el bolso de la víctima en las manos, por lo que fue arrestado tras mostrarse «poco colaborador» con los policías, según el cuerpo policial.

De esta manera, la Policía Nacional logró recuperar en escasos minutos más de 5.800 euros que portaba la víctima en esos momentos, junto con el resto de enseres que le habían intentado sustraer. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia, que continuará con el procedimiento.