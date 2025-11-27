Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Gobierno encaja una derrota que anticipa el rechazo a sus Presupuestos para 2026
Un vehículo de la Policía Nacional en una imagen de archivo. R.C.

La Policía Nacional detiene a un hombre en Alicante por robar 5.800 euros a una mujer al salir de un salón de juegos

El presunto ladrón la agredió para poder hacerse con todas sus pertenencias

Europa Press

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:34

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años acusado de robar 5.800 euros a una mujer al salir de un salón ... de juegos del centro de Alicante tras presuntamente agredirla para quedarse con su bolso y todas sus pertenencias, el teléfono, su cartera y dinero.

