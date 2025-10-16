Los candidatos a 'Cocinero y Camarero del Año' en la semifinal de Alicante Entre los participantes que han llegado a esta fase se encuentran profesionales distinguidos en sus establecimientos con estrellas Michelin

La segunda semifinal del concurso «Cocinero y Camarero del Año 2025-2026» que se celebrará durante una jornada completa en el CdT de Alicante el próximo 13 de noviembre ya tiene a sus doce semifinalistas. Entre los participantes que han llegado a esta fase se encuentran profesionales distinguidos en sus establecimientos con estrellas Michelin. Alicante acoge este evento dentro del marco de ser Capital Española de la Gastronomía.

Los seis concursantes que participarán en la semifinal del Concurso Cocinero del Año son:

- Borja Moncalvillo (Origen, Castro Urdiales, Cantabria)

- Daniel García Peinado (Ama Restaurante, Benalúa de las Villas, Granada)

- Juanma Salgado (Dromo, Badajoz)

- Paula Gutiérrez (Víctor Gutiérrez *, Salamanca)

- Pedro Montolio (Dagma, Barcelona)

- Roger Julián (Simposio, San Antonio de Benagéber, Valencia).

Por su parte, los seis profesionales de sala que medirán sus fuerzas para conseguir las tres plazas para la gran final de Alimentaria son:

- Paloma Sánchez (Restaurante Santa Ana, Murcia)

- Ángela Rodríguez (Bodega Ayrén & Restaurante, Alicante)

- Diego de Obeso (Hotel del Oso, Cosgaya, Cantabria)

- Javier Gil (Restaurante Gaytán *, Madrid)

- Juan David Marco (Saddle Madrid *, Madrid)

- Juan Pedro López (DelARDE Restaurante, Navas de San Juan, Jaén).

El desarrollo del Concurso Cocinero del Año pone a prueba las aptitudes de todos los aspirantes que han de demostrar su valía en directo. En cada semifinal los seis equipos que participan tienen cinco horas para elaborar un menú completo, compuesto por entrante, plato principal y postre.

Por su parte, el Concurso Camarero del año, que pone en valor el trabajo de los profesionales de sala, consiste en que los seis participantes realizan un circuito de pruebas de sala para demostrar sus aptitudes y su profesionalidad.

Jordi Cruz fue el primer ganador

Los concursos 'Cocinero y Camarero del Año' son dos eventos hermanos bienales, organizados por Grupo Caterdata, que, en esta edición, 2025-2026, constan de dos semifinales: la primera tuvo lugar en A Coruña el pasado 3 de abril con el apoyo de la Diputación de A Coruña y la segunda, se celebrará en Alicante el 13 de noviembre. La gran final será en marzo de 2026 en el marco de Alimentaria & Hostelco, una feria que tiene lugar en Barcelona cada dos años.

Por un lado, esta es la X edición del Concurso Cocinero del Año, un certamen que ha descubierto a más de 70 estrellas Michelin en países como España, Austria, Alemania y Suiza. El primer ganador de este certamen, celebrado el año 2006, fue el conocido chef Jordi Cruz, que lidera el restaurante Àbac ***, ubicado en Barcelona. El vencedor de la última edición fue el oscense Toño Rodríguez, del restaurante La Era de Los Nogales * (Sardas, Huesca), que obtuvo su primera estrella Michelin en la gala que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Murcia. También han ganado este concurso Beatriz Sotelo, José Carlos Fuentes (Señor Pepe), Víctor Manuel Rodrigo (Samsha), Joaquín Baeza Rufete (Restaurante Baeza & Rufete*), Raúl Resino (Raúl Resino Restaurante*), Álvaro Salazar (Voro **) y Cristóbal Muñoz (Ambivium *). Y el Concurso Camarero del Año llega a su VI edición al comenzar en 2012 para poner de relieve el trabajo en sala.

Programa de la semifinal

La semifinal que acoge Alicante del Concurso «Cocinero y Camarero del Año» se celebrará el 13 de noviembre en el CdT, en una jornada que se desarrollará de 10 a 19 horas y que combinará competición, formación, debate y gastronomía en vivo. Durante la mañana, de 10 a 15 horas, tendrán lugar de forma simultánea las pruebas oficiales de los concursos de cocina y sala. El programa comenzará a las 10 horas con el coloquio «¿Dónde están las mujeres en gastronomía?», moderado por Rocío Riquelme en el que participarán ponentes de MEG (Mujeres en Gastronomía). Continuará a las 10.20 horas con una cata hedonista dirigida por Yolanda Nieto, directora de marketing de Amarga y Pica y, a continuación, tendrá lugar un showcooking a cargo de Silvia Antón, culinary advisor de Florette, centrado en el papel de la IV gama en la restauración gourmet.

A las 11.20 horas será el turno de una demostración gastronómica a cargo de Líderes de Asociaciones de Hostelería Alicantina. La jornada continuará a las 12.20 horas con una mesa redonda sobre los retos de la hostelería organizada junto al Ayuntamiento de Alicante y asociaciones del sector, en la que participará la concejala de Comercio, Hostelería y Mercados, Lidia López. Ya a las 13 horas intervendrá el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, con la ponencia «A paisaxe que sabe», que precederá a la degustación de arroces alicantinos ofrecida de 13.30 horas a 15.30 horas que realiza el alumnado del CdT junto a NTGAS.

Por la tarde, el programa retomará su actividad a las 16 horas con la ponencia «La nueva era de los zumos en la mixología» impartida por Mireia Riba, embajadora de Juver Zumos y ganadora del Concurso Camarero del Año en 2022. A las 16.20 horas tendrá lugar una mesa redonda dedicada al turismo gastronómico como fuente de sostenibilidad, con voces referentes del sector turístico y hostelero como la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet, el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira y el secretario autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana, José Manuel Camarero. Entre las 17 y las 19 horas tendrá lugar la gala de entrega de premios que contará con la presencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano.

Los jurados

El jurado de la semifinal de Alicante está copresidido por Susi Díaz (La Finca *, Elche) y Joaquín Baeza Rufete (Restaurante Baeza Rufete *, Alicante). Otros chefs destacados de la provincia que evaluarán a los participantes son Cristina Figueira (El Xato *, La Nucía), Dani Frías (La Ereta, Alicante), Rafa Molina (Tabula Rasa, Alicante), Aurora Torres (Lula by Aurora Torres, Los Montesinos, Alicante), Pablo Montoro (Espacio Montoro, Alicante) y María José San Román (El Monastrell, Alicante). Completan el jurado los prestigiosos periodistas gastronómicos José Carlos Capel y Julia Pérez y los cocineros Raúl Resino (Raúl Resino Restaurante *, Benicarló), Iván Domínguez (NaDo, A Coruña) además de José Puentes y Luis Rodríguez, docentes de la red de CdT (Red de Centros de Turismo de la Comunidad Valenciana), y Sergi Martínez como jurados técnicos. Cabe destacar que Joaquín Baeza Rufete y Raúl Resino han sido ganadores del concurso Cocinero del Año.

Por su parte, el jurado de la semifinal de Alicante del concurso Camarero del Año está compuesto por grandes profesionales de sala a nivel nacional entre los que destacan el maître Casto Copete y Elisabeth Gomes, ambos de Alicante. Casto Copete, Iratxe Miranda, Ángela Marulanda y David Seijas valorarán las pruebas de mesa mientras que Elisabeth Gomes, Joan Francesc Gallego, David Mazón e Iván Talens serán jurados de barra. Mireia Riba será jurado técnico de barra y el veterano Mariano Castellanos, jurado técnico de mesa. El reconocido maître y sumiller murciano, Antonio Chacón, ejerce de presidente y coordinador del jurado del concurso Camarero del Año.