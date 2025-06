La cala secreta de Alicante: aguas transparentes y naturaleza salvaje El entorno todavía no está masificado porque sólo es accesible por sendero entre acantilados o en kayak

María Gardó Valencia Lunes, 9 de junio 2025, 09:49 | Actualizado 10:00h.

No hace falta irse al Caribe para disfrutar de calas de aguas cristalinas y paraisos naturales. El Mediaterráneo alberga rincones de postal para pasar un verano de ensueño. Y para visitar muchos de ellos no hace falta salir de la Comunitat Valenciana. Los hay más conocidos y otros que se libra aún de la masificación, bien por su difícil acceso o porque no son tan populares entre los veraneantes.

Entre las calas secretas que alberga Alicante se encuentra la cala de Testos, en Benitatxell. Se enclava dentro de un entorno casi virgen, rodeado de naturaleza salvaje. Todavía no está masificado porque sólo es accesible por sendero entre acantilados o en kayak. Es por ello que se necesita calzado bueno y mucha precaución para acceder. Además, hay que ir equipado con agua y comida, puesto que no hay chiringuitos ni duchas.

Además, desde 2020, los amantes del senderismo ya disponen de un nuevo trayecto para disfrutar de la naturaleza y el paisaje que brindan los impresionantes acantilados del término municipal de Poble Nou de Benitatxell. El ayuntamiento adecuó una nueva senda hasta el Morro del Roabit que conecta con la cala dels Testos.

🏝 Te llevamos a una calita escondida de la #CostaBlanca 🏝 Cala Testos en #Benitatxell ⚠️ Solo para expertos ⚠️ Camino de barranco y descenso de cuerdas 🔥 pic.twitter.com/ArmTxlE9kB — Turismo Costa Blanca (@costablancaorg) June 28, 2022

La ruta dispone de dos opciones. Una más completa que se inicia en els Testos y otra a medio camino que tiene su inicio en la zona Pueblo de la Paz (Cumbre del Sol), junto a unas pistas de tenis y una antigua estación de Telefónica. Una vez llegados a este punto, se ha de subir una pequeña rampa, bordear a mano izquierda la valla metálica de color verde que circunda el viejo edificio de telefonía y dejarse llevar recto por el sendero hasta el panel indicativo y la espectacular panorámica del Roabit.