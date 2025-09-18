Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
Bloque de apartamentos donde se ha producido el suceso. EFE/Morell

La víctima, de la misma nacionalidad, tenía 66 años

Europa Press

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:10

Una mujer de 63 años ha sido detenida por, presuntamente, matar a otra de 66, ambas de nacionalidad británica, en la localidad alicantina de Benidorm, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que se ha producido un homicidio en Benidorm después de que una mujer supuestamente haya matado a otra. El suceso ha tenido lugar en la medianoche de este miércoles y agentes de la Policía Local de Benidorm detuvieron a la presunta autora del crimen, que confesó el homicidio. Al parecer, la ahora arrestada habría matado a la otra mujer con el cable de una aspiradora.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para dilucidar las circunstancias del suceso.

