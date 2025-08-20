Benidorm lleva al cine de playa, con entrada libre y gratuita, una de las películas más taquilleras de Santiago Segura La proyección se realiza el viernes 22 de agosto a las 21 horas en la playa del Mal Pas

El ciclo 'Cine en la playa' que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Benidorm regresa este viernes, 22 de agosto, a la playa del Mal Pas con la proyección de una de las películas más taquilleras del cine español, dirigida y protagonizada por Santiago Segura.

La comedia familiar 'Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda' fue lo más visto en 2024 y recaudó 13.442.979 de euros el año pasado, muy cerca de lo obtenido por sus antecesoras. Durante su primer fin de semana en salas, logró 1,8 millones de euros, a pesar de coincidir con estrenos internacionales de peso como Del revés 2 (Inside Out 2).

El edil de Cultura, Jaime Jesús Pérez, ha indicado que, nuevamente, se trata de una actividad dirigida a todos los públicos, con entrada libre y gratuitahasta completar el aforo, y ha invitado a las familias de la ciudad a «bajar a la playa a disfrutar de una sesión de cine muy divertida y que seguro que hace las delicias de los más pequeños».

La proyección de esta cuarta entrega de la exitosa saga dirigida por Santiago Segura se iniciará a las 21 horas.

En esta ocasión, el padre de la familia, cuyo papel protagoniza el propio Segura, atraviesa por una crisis existencial cuando se enfrenta al caos de vivir con su hija mayor, que se ha comprometido recién cumplidos los 18 años, y con sus otros hijos menores, que se rebelan.

En el elenco repiten actrices y actores de la talla de Toni Acosta, Loles León, Carlos Iglesias y Leo Harlem junto a los jóvenes intérpretes Martina D'Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos González Morollón, Sirena Segura o Diego Arroba 'El Cejas', entre otros.