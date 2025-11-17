Arrestado el vendedor de un váper con un alto porcentaje de THC que intoxicó a cinco jóvenes en Orihuela Ese cigarrillo electrónico, adquirido en Murcia, podría contener una cantidad de principio activo de la marihuana del 85%, cifra superior a la permitida por ley

La Policía Nacional ha detenido al responsable de un establecimiento de venta de productos CBD (cannabidiol) de Murcia, un hombre de 36 años, como presunto responsable de un delito contra la salud pública y otro de lesiones, tras una intoxicación sufrida por cinco jóvenes, de entre 18 y 24 años, en Orihuela. Los hechos ocurrieron a mediados de noviembre, después de que utilizaran un inhalador tipo váper que podría contener un líquido con principio activo de la marihuana (THC) con un porcentaje muy superior al permitido por ley. Cuatro de ellos quedaron ingresados en el hospital.

La investigación comenzó tras el aviso de un instituto oriolano informando de que cinco jóvenes estaban siendo asistidos por los servicios sanitarios. Presentaban convulsiones y existían sospechas de que hubieran consumido algún tipo de sustancia estupefaciente. La Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Orihuela acudió al centro y allí y los agentes encontraron a los jóvenes aturdidos y con náuseas.

Al revisar la zona, localizaron escondido en una palmera del polideportivo del instituto un vapeador que podría contener un líquido con principio activo de la marihuana, tetrahidrocannabinol (THC). Según averiguaron los agentes, el dispositivo había sido comprado por alguno de ellos en una tienda de Murcia a sabiendas de que el porcentaje de THC que contenía era superior al permitido por ley, concretamente se comercializaba como que tenía un 85 % de THC. Los cinco jóvenes consumieron esta sustancia y después tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios.

Los jóvenes experimentaron temblores, vómitos, alucinaciones, lagunas de memoria y alguno sintió su cuerpo como paralizado y sin poder levantarse de la silla. Alguno era incapaz de entablar una conversación norma. Todo ello provocó el ingreso de cuatro de ellos en el hospital de la ciudad.

Uno de los jóvenes reconoció días después que tuvo conocimiento de lo ocurrido a través de lo que le contaron otras personas puesto que no recordaba nada. Otro de los afectados, llegó a experimentar estos síntomas, aunque en menor medida, durante todo el fin de semana siguiente, teniendo una sensación de cansancio muy grande, además de sentirse muy adormilado y llegando a necesitar incluso ayuda para caminar.

La Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Orihuela se hizo cargo de la investigación. En menos de cinco días, los agentes dieron con el establecimiento donde los jóvenes compraron el váper, por 27 euros. Se trataba de un local destinado a la venta de productos relacionados con la sustancia CBD, y que disponía de página web donde ofertaba vegetales y resinas a diferentes precios e incluso publicitaba reparto a domicilio.

Tras identificar al responsable de la venta del cigarro electrónico a los perjudicados, la Brigada de Policía Judicial estableció un dispositivo que concluyó con la detención del responsable del establecimiento murciano y la intervención de 23 dispositivos de inhalación de las mismas características que el que compraron las víctimas y que estaban a la venta en la tienda, los cuales habían sido envasados y distribuidos desde fuera de España.

Tras la práctica de las diligencias policiales, las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Orihuela, quedando a la espera del resultado de los análisis toxicológicos de los vapeadores causantes del hecho, para conocer el contenido exacto de THC que presentaban.

De este modo, gracias a la rápida actuación policial, se consiguió dar respuesta a un hecho que había provocado entre la ciudadanía de la localidad cierta alarma social, principalmente entre el sector estudiantil de la población.

A raíz de este suceso, la Policía Nacional recuerda la importancia de extremar la precaución ante el consumo de cualquier sustancia o producto adquirido fuera de circuitos sanitarios o comerciales regulados, especialmente aquellos que se presenten en formatos llamativos o cuya composición no esté debidamente acreditada. Asimismo, se recomienda a centros educativos, familias y jóvenes que informen inmediatamente a los servicios sanitarios y policiales ante cualquier síntoma compatible con intoxicación o sospecha de manipulación de dispositivos de inhalación.