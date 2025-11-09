Detenidas tres personas en Alicante que trataban de introducir un alijo de 4.200 kilos de hachis Los detenidos fueron sorprendidos por la Guardia Civil en plena descarga de la mercancía

Mario Lahoz Valencia Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:04

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Maratón25', ha detenido a tres personas que fueron sorprendidas cuando trataban de introducir en la península 4.200 kilos de hachis a través de la costa de Alicante. Además, los agentes han intervenido 2.000 litros de combustible que utilizaban para el abastecimiento de las embarcaciones, una de las embarcaciones y cuatro vehículos.

Los hechos ocurrieron cuando la Guardia Civil detectó tres embarcaciones, una de ellas de alta velocidad, que se dirigían hacia la costa norte de la provincia de Alicante, momento en que se estableció un dispositivo coordinado.

A raíz de este dispositivo, los agentes localizaron en las inmediaciones de Cala Granadella, cuatro vehículos sospechosos que podían tener relación con la llegada de las narcolanchas. Estos vehículos se encontraban estacionados a pie de playa. Los agentes establecieron un perímetro de seguridad, por si se trataba del punto de desembarco del alijo.

Minutos después, fueron avistadas llegando a tierra las tres embarcaciones que una vez en la orilla comenzaron a descargar la mercancía, momento en el que fueron sorprendidos por los agentes, deteniendo a tres de los implicados.

Una vez intervenida la droga, ha sido sometida a un narcostest y su pesaje, arrojando como resultado 4.200 kilogramos de hachís. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y pertenencia a grupo criminal. Los tres han sido puestos a disposición del Juzgado, que ha decretado su ingreso en prisión.

Además de estos tres detenidos, el equipo contra la Delincuencia Organizada de Alicante ha logrado indentificar a otros cinco implicados en la causa, 4 hombres de 20, 21, 40 y 52 años y una mujer de 46 años.