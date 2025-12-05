Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Inauguración del Belén de El Portalet. Ay. Alicante

Alicante completa la Ruta de los Belenes con el Nacimiento a tamaño natural de El Portalet

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, significa el «mensaje de esperanza y transmisor de paz» de un Belén que es el único de Alicante a tamaño natural

EP

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:42

Alicante ha completado este jueves la Ruta de los Belenes de la Navidad 2025-26 con la inauguración del Nacimiento que la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante instala, desde hace ocho años, en el Palacio El Portalet. La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha significado que «este Belén contiene un claro mensaje de esperanza y, al mismo tiempo, transmite paz». Al mismo tiempo ha significado la «loable» tarea de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, presidida por Alfredo Llopis, «por convertir este emblemático lugar en un punto de referencia para experimentar los sentimientos inherentes a la Navidad».

El montaje del Belén en el Palacio El Portalet supone, ha comentado Llopis, «acercar el Nacimiento de Jesús a Alicante, a través de los diferentes estilos de belenes». El de 2022 fue tradicional, representando la carpintería de San José. En 2023, napolitano, y se caracterizó por los ropajes de las figuras y el conjunto de elementos complementarios. El pasado año volvió a tener un componente claramente tradicional.

Las imágenes, todas ellas cedidas por Juanjo Sevilla, son de tamaño natural. Se convierte así, este Nacimiento en el único de Alicante de estas características. Están vestidas con ropajes cedidas por una familia vinculada a la Junta Mayor. La Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani, que dirige Gerardo Estrada, ha amenizado el acto con la interpretación de diferentes villancicos.

Los horarios de visita, hasta el 6 de enero, son los siguientes: de martes a viernes, 10.30 a 14 horas, y de 18 a 21 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 14 horas; lunes, cerrado.

Ruta de los belenes

El Belén de El Portalet se suma, así, a la ruta que la Asociación de Belenistas, que preside Alejandro Cánovas, ha programado para los días 16 y 18 de diciembre. Comenzará a las 18 horas con la visita al situado en el zaguán del Ayuntamiento de Alicante y proseguirá en la conselleria de Innovación (plaza de Gabriel Miró), plaza de La Montañeta, Palacio Provincial y Estación de ADIF.

Te puede interesar

