Alicante avisa de que no ha autorizado el evento 'The Japan Vibes' y desaconseja comprar entradas «Ya se han advertido irregularidades en varias ciudades y países», advierte la concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda

Viernes, 21 de noviembre 2025

El Ayuntamiento de Alicante ha advertido este jueves de que no se ha concedido ningún tipo de autorización al supuesto evento 'The Japan Vibes' que se anuncia para los días 15, 16 y 17 de mayo en Alicante y ha recomendado no comprar entradas para este evento, dado que podría tratarse de un fraude.

La concejala de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda, explica que en el Consistorio «no se ha recibido ninguna petición de permiso para la celebración de un evento con este nombre en Alicante» y añade que «ya que se han advertido las mismas irregularidades similares con el mismo evento en varias ciudades e incluso en otros países», por lo que «recomendamos que no se compren entradas».

Son varios los ayuntamientos españoles que ya han confirmado que el evento se anuncia en sus municipios sin haber solicitado ni obtenido los permisos pertinentes y desde la Embajada de Japón en España han emitido un comunicado oficial advirtiendo de que están «recibiendo numerosas consultas sobre el evento llamado 'The Japan Vibes' y queremos informar de que este evento no tiene ninguna relación con la Embajada». Desde la Embajada señalan que se han detectado alertas con el mismo evento en otros países como Chile y aconsejan «que tomen las precauciones necesarias».

