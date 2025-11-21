Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Atascos kilométricos en la A-7 y la V-30 este viernes

Alicante avisa de que no ha autorizado el evento 'The Japan Vibes' y desaconseja comprar entradas

«Ya se han advertido irregularidades en varias ciudades y países», advierte la concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda

Redacción

Alicante

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:22

Comenta

El Ayuntamiento de Alicante ha advertido este jueves de que no se ha concedido ningún tipo de autorización al supuesto evento 'The Japan Vibes' que se anuncia para los días 15, 16 y 17 de mayo en Alicante y ha recomendado no comprar entradas para este evento, dado que podría tratarse de un fraude.

La concejala de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda, explica que en el Consistorio «no se ha recibido ninguna petición de permiso para la celebración de un evento con este nombre en Alicante» y añade que «ya que se han advertido las mismas irregularidades similares con el mismo evento en varias ciudades e incluso en otros países», por lo que «recomendamos que no se compren entradas».

Son varios los ayuntamientos españoles que ya han confirmado que el evento se anuncia en sus municipios sin haber solicitado ni obtenido los permisos pertinentes y desde la Embajada de Japón en España han emitido un comunicado oficial advirtiendo de que están «recibiendo numerosas consultas sobre el evento llamado 'The Japan Vibes' y queremos informar de que este evento no tiene ninguna relación con la Embajada». Desde la Embajada señalan que se han detectado alertas con el mismo evento en otros países como Chile y aconsejan «que tomen las precauciones necesarias».

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  3. 3 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  4. 4 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  7. 7 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata
  8. 8 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol se estrella contra un coche patrulla de la Policía Local en Valencia
  9. 9

    La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana
  10. 10

    Un tribunal paraliza el museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia mientras se resuelve el recurso del Colegio de Arquitectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alicante avisa de que no ha autorizado el evento 'The Japan Vibes' y desaconseja comprar entradas

Alicante avisa de que no ha autorizado el evento &#039;The Japan Vibes&#039; y desaconseja comprar entradas