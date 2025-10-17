El alcalde de Alicante, sobre la OPA fallida del BBVA: «No debe haber traslados ni despidos del Banco Sabadell en Alicante» Barcala cree que debe «reforzar la estabilidad y el empleo» en la ciudad, con «más oficinas y más trato presencial en sus sucursales en nuestra provincia»

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado este viernes que «el fracaso» de la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre Banco Sabadell «tiene que tener como consecuencia ineludible una mayor estabilidad para las oficinas bancarias del Banco de Sabadell en Alicante y, por tanto, una mayor protección de los empleos».

Barcala ha recalcado que «no habrá o no debe haber traslados ni despidos del personal del Banco de Sabadell, que fue uno de los requisitos que exigimos en su momento». Y ha añadido que, en consecuencia, «habrá más oficinas y más trato presencial en las sucursales bancarias».

El primer edil de Alicante también ha expresado su confianza en que, una vez frustrada la iniciativa del BBVA, «Banco Sabadell cumpla su decisión anunciada durante la negociación de la OPA de reforzar su compromiso con Alicante y con un mayor apego al territorio, por lo que debe haber más apoyo a la inversión y a la atención al cliente«.