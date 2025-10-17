Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de 'El Dioni' o la 'Dulce Neus'

El alcalde de Alicante, sobre la OPA fallida del BBVA: «No debe haber traslados ni despidos del Banco Sabadell en Alicante»

Barcala cree que debe «reforzar la estabilidad y el empleo» en la ciudad, con «más oficinas y más trato presencial en sus sucursales en nuestra provincia»

Redacción

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:11

Comenta

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado este viernes que «el fracaso» de la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre Banco Sabadell «tiene que tener como consecuencia ineludible una mayor estabilidad para las oficinas bancarias del Banco de Sabadell en Alicante y, por tanto, una mayor protección de los empleos».

Barcala ha recalcado que «no habrá o no debe haber traslados ni despidos del personal del Banco de Sabadell, que fue uno de los requisitos que exigimos en su momento». Y ha añadido que, en consecuencia, «habrá más oficinas y más trato presencial en las sucursales bancarias».

El primer edil de Alicante también ha expresado su confianza en que, una vez frustrada la iniciativa del BBVA, «Banco Sabadell cumpla su decisión anunciada durante la negociación de la OPA de reforzar su compromiso con Alicante y con un mayor apego al territorio, por lo que debe haber más apoyo a la inversión y a la atención al cliente«.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  6. 6

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  7. 7 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  8. 8

    Bernabé apunta a Feijóo: «Ahora se entiende por qué lleva 11 meses sosteniendo a Mazón»
  9. 9

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  10. 10

    Los bomberos, cuando recibieron la orden de vigilar el Poyo: «Bueno, si queréis justificar un poco el trabajo...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El alcalde de Alicante, sobre la OPA fallida del BBVA: «No debe haber traslados ni despidos del Banco Sabadell en Alicante»

El alcalde de Alicante, sobre la OPA fallida del BBVA: «No debe haber traslados ni despidos del Banco Sabadell en Alicante»