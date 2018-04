Grezzi anuncia el carril bici de Fernando el Católico sin tener informes policiales Un ciclista recorre la gran vía Fernando el Católico, esta semana. / Irene Marsilla La concejala de Protección Ciudadana reconoce que Movilidad no les ha pedido opinión sobre el polémico vial en las grandes vías ÁLEX SERRANO Valencia Miércoles, 25 abril 2018, 23:22

La Policía Local no sabe nada del carril bus-bici en la gran vía Fernando el Católico. Al menos, a nivel de informes técnicos. La concejalía de Protección Ciudadana confirmó ayer que Movilidad no les ha pedido documentación. «No existe ningún informe, ni formal ni informal, que yo conozca. No se ha solicitado tampoco», explicó ayer la concejala Anaïs Menguzzato, desmontando así la respuesta del concejal Giuseppe Grezzi a la petición de informes por parte del PP, que el edil de Compromís aprovechó para cargar contra el concejal del grupo municipal popular que había pedido la información, Alberto Mendoza.

Cabe recordar que el pasado lunes por la tarde, Grezzi emitió un comunicado en el que lamentaba que el PP «mantenga como concejal al imputado señor Mendoza, que ni trabaja ni deja trabajar. Acude sin documentarse y lanza acusaciones falsas sobre el trabajo del personal técnico municipal. Su credibilidad es nula y sus afirmaciones, por enésima vez, son falsas». «El personal técnico sí ha realizado el trabajo pertinente, como siempre. El proyecto, evidentemente, cuenta con todos los informes necesarios después de muchas sesiones de trabajo del personal técnico del Ayuntamiento y de la EMT», dijo Grezzi, que recordó que el proyecto se está terminando tras las sesiones de trabajo para analizar al detalle todas las características de esta nueva modalidad de diseño de carril bici, ya existente desde hace años en muchas ciudades europeas, según el concejal de Movilidad Sostenible.

Movilidad aseguró el lunes que el proyecto cuenta con todos los informes pertinentes

Sin embargo, ahora parece que la realidad es que esos informes de los que habla Grezzi no incluyen documentación de la Policía Local, encargada de la seguridad vial y de hacer cumplir las normas. No es la primera vez que Grezzi actúa a espaldas del cuerpo municipal, que dirige desde la concejalía pertinente el PSPV, con quien ha tenido varios desencuentros. No pidió informes cuando proyectó el anillo ciclista, no los pidió con el doble sentido de la avenida del Oeste (entonces aún Barón de Cárcer) y tampoco los pidió cuando decidió prohibir aparcar en el carril bus por las noches. Este caso fue el más sangrante, pues motivó incluso declaraciones públicas de Menguzzato en verano de 2017 en las que aseguraba que Grezzi «no puede marcar» la agenda de la Policía Local. En una entrevista con EFE, la edil reconoció «no tener un problema» con las decisiones del concejal porque está de acuerdo con su modelo de ciudad pero sí «con sus formas», ya que «toma muchas decisiones por su cuenta y muchas veces estas afectan al trabajo de los agentes». «Comparto el fondo de sus decisiones pero muchas veces le hemos recriminado que (ante) las cosas que decide, luego son los agentes los que las tienen que ejecutar y sería importante contar con su trabajo porque él no puede marcar la agenda de la Policía», defendió.

En opinión de la edil socialista «cambiar las cosas sin haberlas consensuado parece un error» y resaltó como «claro ejemplo» la prohibición de aparcar en el carril bus por la noche porque «presentó un proyecto que iba a transformar la ciudad pero que luego tiene que ejecutar la Policía». Giuseppe Grezzi entró en la polémica y a través de las redes sociales contestó a su compañera de gobierno. El edil de Movilidad consideró «sorprendentes, gratuitas y desafortunadas» las declaraciones de la concejala y le recordó que «tenemos un programa reformista común que hay que aplicar».

PP y Ciudadanos pedirán toda la documentación técnica del vial propuesto

Críticas de la oposición

Mientras, la oposición en el Ayuntamiento de Valencia ha criticado el proceder de Grezzi con el carril bus-bici de la gran vía, que estará delimitado únicamente por una línea roja que le separará de los autobuses. Ciudadanos (Cs) exigió ayer a Grezzi que aporte los documentos técnicos que avalan la viabilidad del nuevo carril bici, tras la publicación de LAS PROVINCIAS que los ciclistas circularán junto a los autobuses y taxis separados por una línea roja pintada en la calzada.

«Como representante del grupo municipal Ciudadanos solicité, en la Comisión de Movilidad, que Grezzi nos dé traslado de los documentos de viabilidad técnica de este nuevo proyecto, tanto de Movilidad Sostenible como de EMT, pero por ahora dice que todo está en fase inicial», explicó el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés, que exigió a Grezzi «rigor y seriedad en el trabajo antes de anunciar una nueva actuación en materia de movilidad».

El Partido Popular solicitará hoy por nota interior a la EMT, a la Policía Local y a Movilidad «los informes relativos a la construcción del nuevo carril bici». «No puede ser que se tomen decisiones sobre infraestructuras sin contar con los informes de los servicios implicados», dijo el concejal Alberto Mendoza, que criticó la «política sectaria» del alcalde de Valencia, Joan Ribó.