UGT lleva a juicio los exámenes a conductor de la EMT

Apenas 24 horas después de que el Consistorio dijera , en una respuesta a Ciudadanos en la Comisión de Movilidad, que no tenían noticia de que ninguna sección sindical de la EMT haya denunciado la corrección de los exámenes a conductor que incluían datos telemétricos que no estaban explicitados en las bases, UGT en la empresa pública anunció que el juicio de la demanda colectiva presentada por decenas de aspirantes se celebrará el día 10 de mayo a las 11.45 horas en el Juzgado de lo Social número 8 de Valencia. La demanda se presentó el 22 de marzo, en cuanto los aspirantes comenzaron a ir a la revisión de la corrección de los exámenes y supieron que estaban valorando datos telemétricos que no estaban explicados en las bases.

Cabe recordar que es la primera vez que la EMT externaliza los exámenes. Esas pruebas le han causado no pocos quebraderos de cabeza a la Empresa Municipal de Transporte. Los propios examinados suspendidos han presentado en masa recursos para protestar por las calificaciones. Muchos de ellos han acudido a revisar las imágenes después de que la empresa aceptara revisionar los vídeos al ver la respuesta de los examinados. Sin embargo, los aspirantes se encontraron con que la EMT no les ofrece ninguna prueba en papel ni les deja ver los vídeos. «Además, nos ponen faltas que no reconocemos y no podemos recurrir esas faltas porque la contestación es 'vosotros ya sabréis lo que tenéis que hacer'», explica uno de los examinados, que lamenta que la empresa no les dé «ninguna prueba escrita del no apto, ni te dejan hacer fotos de los fallos en la prueba ni apuntes».