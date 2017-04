El Ayuntamiento de Valencia deja sin fecha la prohibición de aparcar en el carril bus por las noches

El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado esta mañana una moción del Gobierno tripartito sobre el estacionamiento en el carril bus por las noches alternativa a las presentadas por el Partido Popular y Ciudadanos. En la misma se acuerda impulsar "la medida de protección del carril bus" aunque quita la decisión de hacerlo al concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, y la supedita a la Junta de Gobierno.

Mientras hace unas semanas, cuando se produjo la polémica por el veto al estacionamiento nocturno en 2.200 plazas, el gobierno municipal dijo que la medida se aplazaba a mayo, en la alternativa aprobada esta mañana no se concreta ningún plazo.

El texto tiene cuatro puntos y algunos son aparentemente contradictorios. El primero habla de la protección del carril bus, especialmente en los tramos por donde discurren los autobuses nocturnos de la EMT. El tercero indica que los cambios en la Ordenanza de Circulación se harán con a "participación sustancial de la Policía Local", lo que ya propuso en el inicio de la polémica la portavoz socialista Sandra Gómez.

Pero el cuarto punto es el sustancial y señala que "mientras se elabora la nueva ordenanza, sólo se podrán aprobar modificaciones puntuales de la vigente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno después de un proceso de participación".

Es decir que Grezzi no podrá quitar las placas que permiten el estacionamiento nocturno sin un acuerdo con el PSPV y València en Comú. Fuente del grupo socialista han subrayado que su voto estará determinado por las medidas alternativas para los vecinos, en concreto el refuerzo del transporte público.

En el pleno han intervenido representantes de la Federación Sindical del Taxi, el comité de empresa de la EMT y tres asociaciones vecinales a favor de la prohibición, mientras que también ha hablado el gerente de la Federación de Hostelería, David Izquierdo, quien ha destacado el daño económico que se hace al sector y la falta de consenso antes de que Grezzi anunciara el veto.

Izquierdo ha desvelado que algunos de los siete aparcamiento anunciados por el Gobierno municipal con tarifas reducidas por la noche son "de momento propuestas y no hay nada decidido. Además también me han dicho que no saben cuánto tiempo podrían mantener la medida".

Esto último ha servido tanto al concejal del PP Alberto Mendoza como al de Ciudadanos Narciso Estellés para criticar que el edil de Movilidad ha tomado una "medida totalitaria" sin un acuerdo previo con los sectores afectados.