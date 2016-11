Las bicicletas ignoran la ley

El problema no es solo en el centro (donde nací y viví hasta los 32 años) y donde viven mis padres y dos de mis hermanos. En torrefiel que es donde vivo hace 11 años casi atropellan a mi hijo de 8 años y a mi mujer un "ciclista" por la acera. Lo peor es q se puso chulo y yo por no tener problemas no lo estampè. Deben pensar q por la acera van niños y ancianos pq si me atropellan a mi q peso 115kg igual salen malparados ellos pero a un niño de 29 kg lo desgracia. La policía debería ser menos permisiva en este aspecto.