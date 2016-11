¿Quién tiene prioridad en los pasos de peatones, el coche o la bicicleta?

El accidente tuvo lugar en 2015. La bicicleta iba a cruzar por un paso de peatones regulado por un semáforo, en verde para los peatones y en ámbar para el vehículo. El magistrado recuerda que el atestado de la Policía Local hace una "certera referencia" al contenido de los apartados C y D del artículo 168 del Reglamento General de Circulación, que determinan -en conjunción con el artículo 23.5a de la Ley sobre Tráfico y circulación de vehículos a motor- que "el ciclista no gozaba de prioridad de paso, aunque estuviera en fase habilitante para paso de peatones el semáforo", según publica el Diario de Sevilla .

La Guardia Civil ha recordado en las redes sociales que los ciclistas no tienen la preferencia en los pasos de peatones sin carrilbici. Así, el ciclista el ciclista debe bajarse de su vehículo y pasar andando, según se recoge también en una reciente sentencia emitida por un juez de Sevilla y que condena a un ciclista a pagar 500 euros al conductor de un coche con el que chocó por los daños ocasionados en su vehículo al no cederle el paso en un paso de peatones sin carril bici.

Ojo!,todo esto es valido siempre y cuando el de la bicicleta no sea Joan Ribó,el tiene preferencia sobre coches,autobuses,aviones...

un paso de peatones sin carril bici, la culpa es del ciclista claramente, hay mucho tonto por ahi que se cree ..........

El semàfor estava en vermell per al cotxe, per tant el culpable és el cotxe, no el ciclista. La llei de circulació europea, que és d'obligatori compliment, determina que els ciclistes poden anr sense baixar de la bici pels passos de vianants quan estàn en verd i no n'hi ha carril bici.

Una cosa es un semáforo en verde, y otra un paso de peatones (y no de ciclistas) En un paso de peatones sin carril bici, la prioridad es SIEMPRE del coche, a no ser que el ciclista se baje de la bici y pase andando. Más de uno se llevará un susto como no tenga un poco de educación vial.

Estaba en ambar para el coche por lo que puede pasar siempre y cuando no cruce un peatón,una bicicleta no es un peatón,a parte puede ir a una velocidad a la que no de tiempo al coche a reaccionar.