El Ayuntamiento rechaza un museo del tren en una nave del Parque Central

Adiós al sueño de que Valencia tenga un museo dedicado al tren, en concreto, una Casa del Ferrocarril, que es el nombre propuesto por la Federación de Amigos del Ferrocarril de la Comunitat Valenciana para el proyecto presentado para una de las naves de Demetrio Ribes ubicadas en el Parque Central y que el Ayuntamiento ha descartado.

La propuesta diseñada para la llamada nave 4 (de casi mil metros cuadrados) incluye un taller de restauración de material ferroviario, una zona de maquetas modulares y tradicionales y un área de modelismo tripulado mediante la creación de un circuito con material de cinco pulgadas destinado, sobre todo, a los escolares, además de un espacio para exposiciones, biblioteca y club de lectura y cine. Incluso se planteaba un restaurante temático en un coche ferroviario antiguo para poder autofinanciar la gestión.

Sin embargo, la Federación de Amigos del Ferrocarril, que participó en la comisión mixta constituida por el Consistorio para definir el uso de las naves, se ha encontrado con la negativa del Consistorio que, eso sí, les ha ofrecido celebrar una quincena cultural del ferrocarril y se ha acordado tener «especial consideración» con las iniciativas vinculadas con el mundo de los trenes, según consta en el documento de conclusiones de la mencionada comisión.

«Nos plantearon buscar un local alternativo para desarrollar el proyecto, pero éste no tiene sentido alejado de la estación del Norte y de Ruzafa. Sólo tiene cabida en el entorno ferroviario; un entorno que si no fuera por el ferrocarril, no existiría», explicaron ayer fuentes de esta plataforma constituida en 2005. «No entendemos que no se quiera preservar la huella ferroviaria de Valencia en una de las naves», lamentaron.

Recuerdan que siempre «fuimos conscientes de que Ruzafa necesitaba dotaciones públicas, pero pensábamos que el proyecto tenía cabida en uno de los locales», indicaron. La previsión es que la nave 4 se adscriba a la Concejalía de Desarrollo Humano para crear un centro de día para jóvenes y un centro de servicios sociales.

Sobre este aspecto, la Federación de Amigos del Ferrocarril, que ha impulsado una campaña de firmas en una plataforma 'online', detalló que el proyecto presentado al Ayuntamiento incluía actividades formativas para FP o escuelas de adultos orientadas, por ejemplo, a restauración del material ferroviario.

Quien sí ha impulsado un proyecto de estas características es el Ayuntamiento de Barcelona en el denominado espacio Fabra i Coats. Ubicado en el barrio de San Andrés -vinculado al tren por la presencia de talleres ferroviarios-, alberga circuitos de tren en vivo o los módulos de maquetas.