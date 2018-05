La verdad sobre la alcoholemia: cuándo puedes conducir y cuándo no Control de alcoholemia. Hay unas tasas de nivel de alcoholemia que no son sancionables al volante y otras que sí A, T. Miércoles, 2 mayo 2018, 16:45

Dos cervezas, tres copas de vino, un gin-tonic... No nos ponemos de acuerdo sobre cuánto alcohol podemos beber, si vamos a conducir, para no dar positivo en el control de alcoholemia. No ayudan demasiado las opiniones de los 'expertos' populares ('el típico cuñado', dirían algunos) para aclarar el asunto: que si depende del peso de cada persona, de si es hombre o mujer, que si «el coñac del bueno no pega tanto»...

Y eso que las autoridades, sobre todo la DGT y la Guardia civil, no paran de hacer campañas divulgativas y de publicar en su página web y en redes sociales pistas y consejos sobre el asunto. La única verdad absoluta es que lo mejor, si se va a conducir, es no beber nada de alcohol, 0,0, como aconseja la Guardia Civil en su cuenta de Twitter @guardiacivil .

En todo caso, la ley en España lo deja bien claro. Legal y penalmente, hay unas tasas de nivel de alcoholemia que no son sancionables al volante y otras que sí. Ahora mismo en España (mayo de 2018), está prohibido conducir con tasas de alcoholemia superiores a:

Conductores en general

0,5 gramos por litro en sangre y 0,25 miligramos por litro en aire expirado.

Conductores noveles y profesionales

0,3 gramos por litro en sangre y 0,15 miligramos por litro de aire expirado.

Las tasas de alcoholemia vigentes podrían cambiar en un futuro cercano. De hecho, las autoridades ya han estudiado la posibilidad de limitar a 0,0 la tasa de alcohol permitida al volante. De momento, las autoridades orientan-y sancionan en caso necesario- sobre cuál debe ser nuestro comportamiento en carretera y cuánto y cuándo podemos beber si vamos a conducir. Así lo hizo hace unos días la Guardia Civil en su cuenta de Twitter, publicando una tabla sobre los efectos del alcohol en el cuerpo humano según la cantidad de alcohol, graduación y características físicas (peso y sexo) de los conductores.

Tabla publicada por la DGT en su página web.

