Ricardo Costa subraya la relación entre Camps y Orange Market El exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, ayer en una comisión de Les Corts. / efe «Presidencia quería que esa empresa organizase los actos» del líder del PPCV, explica en Les Corts el exsecretario del partido BURGUERA VALENCIA. Viernes, 4 mayo 2018, 00:20

Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV, lo explicó ayer con claridad. «Presidencia (del PP) sí quería que (Orange Market) organizase los actos del presidente. Yo me encargaba de indicárselo a las direcciones provinciales del partido. La empresa que iba con el presidente (Camps) era Orange Market». Así lo afirmó Costa en la Comisión de investigación de las instituciones feriales que se celebra en Les Corts, una comparecencia que se sitúa en las antípodas de la realizada hace exactamente una semana por parte del principal aludido ayer, Francisco Camps, quien negó categóricamente conocer qué era Orange Market ni tener relación alguna con la empresa vinculada a la trama Gürtel.

Puestos a rebatir ideas deslizadas por otros miembros del PP, Costa también aseguró que nadie, nunca, le dijo que la organización que él dirigía no podía contratar con Orange Market, empresa asociada a las de Correa, que supuestamente habían dejado de trabajar con Génova, desde donde se ha asegurado durante años que se transmitió la orden de romper vínculos con este entramado de empresas. El exsecretario general del PPCV fue ayer meticuloso durante su comparecencia, matizó una y otra vez las palabras de los diputados de la izquierda y de Ciudadanos cuando pusieron en su boca manifestaciones que él consideró no haber realizado. Costa insistió una y otra vez en que desconocía por completo el modo en que Orange Market se convirtió en una empresa contratada recurrentemente por Feria Valencia durante los años en que Francisco Camps era presidente de la Generalitat y del PPCV.

Costa, que evitó hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación antes y después de su comparecencia en la comisión parlamentaria, midió sus palabras a la hora de explicar su vinculación con la actividad de Orange Market. Respecto a la idea que desde Génova se sostiene repetidamente sobre que existía una orden de no mantener relación con las empresas de la trama Gürtel, el exsecretario del PPCV señaló, con rectificación incluida: «Ni yo ni el presid... mejor me quedo en que yo no recibí indicación alguna de no contratar con Orange Market». Costa aseguró no haber promocionado la empresa para que trabajase con la Generalitat o instituciones como Feria Valencia, y señaló que «el presidente del partido (en relación a Camps) no le pide siempre opinión al secretario general».

Costa aseguró que desde Génova nadie le dio instrucciones de que no contratara con Orange

El exdirigente de los populares negó haber tomado «ninguna decisión» sobre la organización del Congreso Nacional del PP en 2008 en el que fue reelegido candidato Mariano Rajoy, pero sí admitió que en 2009 recibió una llamada del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la que le comentó «que había un compromiso por parte de Francisco Camps de que el PPCV asumía los gastos» de dicho evento, afirmación de Bárcenas que él ni confirma ni desmiente. Costa aseguró que remitió al entonces tesorero a aclarar esa cuestión con el propio Francisco Camps. La factura de aquel congreso se pagó, finalmente, en 2017.