Fabra y Camps reprochan que siga sin resolverse el futuro de Feria

El expresidente de la Generalitat y senador del PP, Alberto Fabra, y el exconseller de Hacienda y diputado popular en el Congreso, Gerardo Camps, completaron ayer la terna de dirigentes del PP que pasaron por la comisión sobre la gestión de Feria Valencia que se desarrolla en Les Corts.

Fabra admitió conocer las «discrepancias» entre la dirección regional y la nacional del PP sobre el pago del alquiler de Feria Valencia por el congreso nacional de 2008, pues se lo dijo el ex secretario regional Serafín Castellano. El expresidente reiteró que su gestión a partir de 2011 se concentró en que la institución ferial fuera «autosuficiente» y que la Generalitat no tuviera que «inyectar» dinero. Fabra subrayó que durante su mandato se trabajó para «encaminar» la institución ferial, y frente a las críticas de Cs, PSPV, Podemos y Compromís, recordó al tripartito que el actual Consell aún no ha logrado determinar el futuro de Feria «y llevan tres años al frente». En términos similares se expresó Camps respecto a la indefinición de los actuales dirigentes a la hora de definir factores como la naturaleza jurídica de la institución.

El exconseller, como antes el expresidente, se resistió a aceptar la existencia de irregularidades en función de «los sobrecostes» por las obras de ampliación. Camps defendió el modo en que se controló el gasto en la gestión de la institución ferial y señaló que las dificultades económicas se generaron por la crisis.