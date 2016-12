El presidente de la Diputación de Valencia ordena desmantelar la nueva Imelsa tras los últimos abusos

Diligència contra la corrupció o la pilleria a l'administració. El problema que té este home és que ara eixiran tots els del PP en tromba a dir que no tenien que haver pres cap mesura d'este tipo per que Victor Sahuquillo no ha sigut jutjat ni condemnat en firme, tal com feien ella amb personatges com Blasco o Fabra que els tenien ahí fins que es feia tot pudent.