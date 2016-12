Diputados del PSPV creen que el gerente de la nueva Imelsa debería abandonar

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha convocado una reunión de los nueve diputados socialistas de la institución provincial. Sobre la mesa, claro está, la polémica vinculada a la gestión del cogerente socialista de la antigua Imelsa, Víctor Sahuquillo, tras la difusión de los tickets que demuestran que cargó al presupuesto de la empresa pública el consumo de gin-tonics, whisky y licores. Pese al anuncio del también secretario de Acción Electoral del PSPV de reponer el dinero cobrado por su consumo de bebidas alcohólicas, el debate respecto a su labor al frente de la firma -salpicado también por las irregularidades detectadas en diversas auditorías- no disminuye, hasta el punto de que algunos diputados socialistas consideran que Sahuquillo debería renunciar a su cargo.

Rodríguez situó a su colaborador al frente de Divalterra el pasado mes de febrero. Acababa de destituir a Josep Ramón Tiller, también sólo unos meses después de acceder al cargo, por manifiesta desconfianza hacia éste. El presidente de la Diputación ha venido sosteniendo a Sahuquillo, incluso a pesar de tener que difundir una nota pública tras una reunión con su vicepresidenta, María Josep Amigó, en la que ya se reconocían abiertamente los excesos con las dietas del cogerente de la nueva Imelsa.

Pero la polémica con los gin-tonis y con el uso privado del coche oficial de la empresa han acentuado la debilidad de Sahuquilo. A juicio de los diputados socialistas consultados por este diario, el cogerente de Divalterra debería de presentar su renuncia al cargo de manera inmediata. «Decir que devuelve el dinero supone asumir el error, pero no es suficiente», señaló un responsable.

Frenan un plan de conciliación laboral para las brigadas Los sindicatos con representación de Divalterra (UGT, CC OO y CSIF) han llegado recientemente a un acuerdo para elaborar un nuevo calendario laboral para las brigadas que permite librar sábado y domingo cada dos semanas. Estas condiciones, reivindicadas desde hace años por los trabajadores, mejoran sustancialmente la distribución actual. Los sindicatos han pactado esta medida con los responsables de las brigadas. Sin embargo, falta el visto bueno de Recursos Humanos para la aplicación del nuevo calendario. Los trabajadores responsabilizan a Compromís de la demora en la puesta en marcha de unas medidas para mejorar el balance entre vida personal y laboral.

Para los cargos consultados por este diario, la continuidad de Sahuquillo al frente de la empresa pública no sólo perjudica el intento de la Diputación de reflotar una firma que ya partía con el lastre de la investigación judicial por corrupción que lleva el nombre de 'caso Imelsa', «y que podría hacer que volviéramos a recuperar la intención inicial de cerrar la empresa, o al menos redimensionarla». Para estos dirigentes socialistas, a quien más afecta la continuidad de Sahuquillo es al propio Jorge Rodríguez, «porque extiende la sensación de que no actúa y no es contundente frente a comportamientos insostenibles de sus colaboradores».

Los cargos socialistas consultados por este diario mostraron su decepción porque Sahuquillo no haya entendido ya que seguir en el cargo perjudica la imagen del presidente de la institución provincial, tanto desde la óptica pública como a la orgánica.

Por otro lado, la portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, señaló el domingo que le «inquieta» que el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, «sea incapaz de hacer entrar en razón» a Rodríguez «ante los escándalos de Divalterra». A juicio de la 'popular', se trata de «un escándalo salpicado por las noticias publicadas sobre consumo continuado de bebidas alcohólicas a costa del contribuyente y el uso privado del coche oficial». «Los socialistas emplean la táctica del avestruz ante la gestión fraudulenta y vergonzante del hombre de confianza de Rodríguez», remachó.