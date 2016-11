Pablo Iglesias: «De nada sirve poner como portavoces a mujeres si éstas no están feminizadas»

La portavoz socialista de Igualdad ha aprovechado para criticar igualmente las polémicas declaraciones del alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), que definió a las mujeres feministas como "personas frustradas, amargadas, rabiosas y fracasadas" y al feminismo como algo "rancio, radical y totalitario". Unas palabras por las que Pérez pidió perdón para, acto seguido, denunciar la existencia de un "montaje" con frases "inconexas" contra él para presentarlo como un machista y convertir "un alegato en defensa de la mujer frente al feminismo radical" en un ataque contra las feministas. Álvarez se ha dirigido a la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, para se pronuncie y condene "el odio sexista". "No debería desaprovechar ninguna ocasión para condenar no solo los crímenes machistas, sino todo tipo de manifestación del sexismo que implique odio y misoginia", ha insistido en un comuncado.

Las críticas no han tardado en arreciar. La portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, ha acusado al líder de Podemos de tener una visión "sexista y reaccionaria" de la presencia de la mujer en la política y ha exigido que rectifique o aclare qué ha querido decir con un tipo de mensajes que "retrotraen a tiempos franquistas" con "un sexismo desafortunado". "Las mujeres no están en el mundo solo para cuidar a los familiares, y de lo que se trata ahora es de incorporar a los hombres al cuidado", ha insistido Álvarez, para recordar que lo que aporta la mujer a la política es "talento, visión y competencias tradicionales".

Con frases como éstas trató de explicar anoche el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, su visión de la aportación de la mujer a la política. Una alocución en la que, afirmó el líder de la formación morada, "la feminización no tiene que ver con que los partidos políticos tengan más mujeres en cargos de representación" ni tampoco "con la presencia de más mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas". "De nada sirve poner como portavoces a mujeres si éstas no están feminizadas", insistió Iglesias, para continuar su argumento concluyendo que "no es casual que sigamos siendo mayoría de portavoces los tipos, pero eso es una cosa que hay que deconstruir, no sustituyendo a los portavoces varones por portavoces varones que son mujeres".

Lo que está haciendo con esas declaraciones Iglesias es sexismo.

Hay que ser muy cafre para ver el machismo como algo malo y el feminismo como algo bueno. Los extremos son todos malos, lo que hay que buscar es la igualdad. Y el feminismo no busca la igualdad, sino el odio al hombre y diferenciar entre sexos.

En internet circulan las declaraciones de Pablo Iglesias, NADA QUE VER con lo que dicen que dijo y que no son ni mas ni menos que reproducción de la manipulación del pais asimismo reproducida por otros medios. El objetivo el mismo que desde hace dos años y medios, cargarse a podemos y a Pablo Iglesias. Es molestisimo un partido y un tio que dice que las empresas no pueden despedir si tienen eres, o que no pueden evadir dinero a paraisos fiscales o que quien mas gana tiene que tributar mas....leña al mono con la complacencia de quienes no tienen ningun espiritu critico, los palmeros del poder.



No hay nada peor para la igualdad que no reconocer que somos diferentes. Mismos derechos y mismas obligaciones, eso sí. Por eso precisamente, pablito no puede salir con esas. Las mujeres no tienen que estar feminizadas, ni los hombres masculinizados, cada cual puede ser como le de la gana. Eso sí, si en el gobierno tienen que haber 40 hombres y 10 mujeres, porque estos son mejores para su puesto, tienen que ponerlos. Igual que si es al revés. Tonterías las justas.